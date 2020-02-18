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  3. 18 Şubat 2020 17:18

Memet Ali Alabora'nın eşinden ilk paylaşım

Memet Ali Alabora'nın eşi Pınar Öğün, Gezi Davası'ndaki beraat kararlarının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Memet Ali Alabora'nın eşinden ilk paylaşım
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İstanbul Silivri'de görülen Gezi Davası'nda İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi bugün kararını açıkladı. Mahkeme, Gezi Davası'nda tutuklu Osman Kavala'nın tahliyesine karar verirken, tüm sanıkların da beraatına hükmetti. Mahkeme, yurt dışındaki sanıkların dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

"7 YIL AKIYOR GÖZLERİMDEN..."

Gezi Davası'nın sanıkları arasında yer alan ve Galler'de yaşayan oyuncu Memet Ali Alabora'nın eşi oyuncu Pınar Öğün ise mahkemenin kararından sonra, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Pınar Öğün, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "7 yıl akıyor gözlerimden... Durmuyor. 'Geçmiş olsun' diyen, içinden geçiren herkese sarılıyorum" diye belirtti.

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