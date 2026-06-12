MHP Adıyaman il teşkilatı feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adıyaman İl ve Merkez İlçe teşkilatlarının parti tüzüğü gereği feshedildiğini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adıyaman İl Teşkilatı ile Merkez İlçe Teşkilatının parti tüzüğü kararlarınca feshedildiğini kamuoyuna duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, görevden alınan isimlerin yerine Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığı görevine ise Selçuk Aslancan atandı.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman il teşkilat organları ve Merkez ilçe teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52’nci ve 54’üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığına Selçuk Aslancan atanmıştır" ifadelerini kullandı.

İHA