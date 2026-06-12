  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MHP Adıyaman il teşkilatı feshedildi

MHP Adıyaman il teşkilatı feshedildi

MHP Adıyaman il teşkilatı feshedildi
Güncelleme:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adıyaman İl ve Merkez İlçe teşkilatlarının parti tüzüğü gereği feshedildiğini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adıyaman İl Teşkilatı ile Merkez İlçe Teşkilatının parti tüzüğü kararlarınca feshedildiğini kamuoyuna duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, görevden alınan isimlerin yerine Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığı görevine ise Selçuk Aslancan atandı.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman il teşkilat organları ve Merkez ilçe teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52’nci ve 54’üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığına Selçuk Aslancan atanmıştır" ifadelerini kullandı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu!
Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu!
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanzesi'ydi... Son halini görenler gözlerine inanamadı!
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanzesi'ydi... Son halini görenler gözlerine inanamadı!
Eşref Rüya'nın ekranlara veda etme sebebiyle ilgili olay iddia!
Eşref Rüya'nın ekranlara veda etme sebebiyle ilgili olay iddia!
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Aybüke Pusat ve 4 isim için karar verildi
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Aybüke Pusat ve 4 isim için karar verildi
Trafikte bu sefer bir savcı ile minibüs şoförü birbirine girdi!
Trafikte bu sefer bir savcı ile minibüs şoförü birbirine girdi!
Sevdiğim Sensin'in Dicle'si yaz sezonunu bikinili pozlarıyla açtı
Sevdiğim Sensin'in Dicle'si yaz sezonunu bikinili pozlarıyla açtı
Olası depremlerin bir bileni Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'u gören gözlerine inanamadı
Olası depremlerin bir bileni Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'u gören gözlerine inanamadı
İstanbul'da anaokulunda silahlar konuştu! Okul sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı!
İstanbul'da anaokulunda silahlar konuştu! Okul sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı!
Etiketler MHP Adıyaman
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yapay zekalı dolandırıcılıkta akılalmaz yöntem! Sizin de başınıza gelebilir! Yapay zekalı dolandırıcılıkta akılalmaz yöntem! Sizin de başınıza gelebilir! Erdoğan'dan CHP'ye olay olacak gönderme Erdoğan'dan CHP'ye olay olacak gönderme Antalya'da korku dolu anlar: Evini ateşe verip kapıları kilitledi! Antalya'da korku dolu anlar: Evini ateşe verip kapıları kilitledi! Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Aybüke Pusat ve 4 isim için karar verildi Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Aybüke Pusat ve 4 isim için karar verildi CHP'de ikinci ihraç depremi: İki belediye başkanı disipline sevk edildi CHP'de ikinci ihraç depremi: İki belediye başkanı disipline sevk edildi ABD ile İran arasındaki anlaşmasının detayları ortaya çıktı ABD ile İran arasındaki anlaşmasının detayları ortaya çıktı Yıl sonu için Dolar, enflasyon ve faiz beklentileri anketi sonuçlandı Yıl sonu için Dolar, enflasyon ve faiz beklentileri anketi sonuçlandı Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede sağanak bekleniyor Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede sağanak bekleniyor Netflix'e tarihi ceza! Türk öğretmene telif hakkı ihlalinden 4 milyon TL'ye yakın ödeyecek! Netflix'e tarihi ceza! Türk öğretmene telif hakkı ihlalinden 4 milyon TL'ye yakın ödeyecek! Eşref Rüya'nın ekranlara veda etme sebebiyle ilgili olay iddia! Eşref Rüya'nın ekranlara veda etme sebebiyle ilgili olay iddia!
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanzesi'ydi... Son halini görenler gözlerine inanamadı! Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanzesi'ydi... Son halini görenler gözlerine inanamadı! Bakan Çiftçi talimat verdi: ''Gözaltında çıplak arama'' iddialarına soruşturma Bakan Çiftçi talimat verdi: ''Gözaltında çıplak arama'' iddialarına soruşturma Kaybolan kadın dev pitonun ağzında bulundu Kaybolan kadın dev pitonun ağzında bulundu Kilosu 1000 TL! Ormandaki gizli hazine köylüye gelir kapısı oldu Kilosu 1000 TL! Ormandaki gizli hazine köylüye gelir kapısı oldu Sevdiğim Sensin'in Dicle'si yaz sezonunu bikinili pozlarıyla açtı Sevdiğim Sensin'in Dicle'si yaz sezonunu bikinili pozlarıyla açtı Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan için karar: 9 isim tutuklandı! Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan için karar: 9 isim tutuklandı! Olası depremlerin bir bileni Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'u gören gözlerine inanamadı Olası depremlerin bir bileni Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'u gören gözlerine inanamadı CHP'de ihraç depremi sonrası iki ismin koltuğu gitti! CHP'de ihraç depremi sonrası iki ismin koltuğu gitti! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ''emekli maaşı'' yalanlaması Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ''emekli maaşı'' yalanlaması Altın fiyatlarında düşüş bitti mi? İslam Memiş'ten yeni tahmin geldi Altın fiyatlarında düşüş bitti mi? İslam Memiş'ten yeni tahmin geldi