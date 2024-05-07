MSB duyurdu: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

BUGÜN ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 6'YA ÇIKTI

Bugün Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmişti.

Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.