  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MSB duyurdu: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Güncelleme:

Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

BUGÜN ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 6'YA ÇIKTI

Bugün Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmişti.

Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.

Etiketler MSB terör etkisiz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aman dikkat: Her emekli bayram ikramiyesi alamayacak Aman dikkat: Her emekli bayram ikramiyesi alamayacak MetroPoll açıkladı: AK Parti'nin 6,4 milyon oyu hangi partilere gitti ? MetroPoll açıkladı: AK Parti'nin 6,4 milyon oyu hangi partilere gitti ? Aynı ilçede farklı noktalardaki sıcaklık farkı şaşırtıyor Aynı ilçede farklı noktalardaki sıcaklık farkı şaşırtıyor Şaban Sevinç ve Ferhat Murat arasında reklam arasına giden canlı yayın kavgası Şaban Sevinç ve Ferhat Murat arasında reklam arasına giden canlı yayın kavgası Android kullanıcıları dikkat: Kötü amaçlı bankacılık uygulamaları giderek artıyor Android kullanıcıları dikkat: Kötü amaçlı bankacılık uygulamaları giderek artıyor Son anketten Erdoğan'a da, Bahçeli'ye de soğuk duş etkisi Son anketten Erdoğan'a da, Bahçeli'ye de soğuk duş etkisi Aycan Yanaç'tan ihanet sonrası dikkat çeken paylaşımlar Aycan Yanaç'tan ihanet sonrası dikkat çeken paylaşımlar ABD'den emekli olup Türkiye'ye taşındı ABD'den emekli olup Türkiye'ye taşındı TCMB açıkladı: Konut fiyatları için dikkat çeken tahmin TCMB açıkladı: Konut fiyatları için dikkat çeken tahmin İstanbul'da tahliye gerginliği: Evi boşaltmadı binayı yaktı İstanbul'da tahliye gerginliği: Evi boşaltmadı binayı yaktı