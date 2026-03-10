Muğla'da 600 yıllık tarihi eser ele geçirildi! Paha biçilemiyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 15’inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen yaldızlı deri kaplı Tevrat ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonla, yaldızlı ve deri kaplı bir Tevrat ele geçirdi.

İstihbarat birimleri, 56 yaşındaki M.U. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eseri piyasaya sürmek için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, titiz bir takibin ardından şüpheliyi Kötekli Mahallesi’nde yolda yürüdüğü sırada durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada; dış yüzeyi özel işlenmiş deriyle kaplı, yaldızlı süslemeleriyle dikkat çeken ve 15’inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Tevrat bulundu.

Gözaltına alınan M.U., jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eser ise detaylı inceleme ve restorasyon süreci için Muğla Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

