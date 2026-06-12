  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 8 yıl sonra kritik gelişme!

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 8 yıl sonra kritik gelişme!

Güncelleme:

25 Mart 2009 tarihinde Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına dair yürütülen soruşturmada yeni bir hukuki aşamaya geçildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 şüpheliyi kapsayan ve 8 yıldır devam eden soruşturma dosyasında yetkisizlik kararı alarak süreci Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devretti.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Keş Dağı’nda gerçekleşen trajik kazanın ardından başlatılan geniş çaplı hukuki süreç, uzun yıllardır takip ediliyordu. Başlangıçta 132 kişi hakkında yürütülen incelemelerde, 20 Haziran 2016'da 'kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına' dair takipsizlik kararı verilmişti.

Ancak Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi ve BBP yetkililerinin kararlı itirazları sonucunda hukuki süreç yön değiştirdi. Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, Nisan 2018’de 112 kişi hakkındaki itirazı reddederken, 20 şüpheli yönünden verilen takipsizlik kararını kaldırdı ve dosyayı yeniden incelenmek üzere Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade etti.

Bilirkişi Heyetinden 6 Ayrı Noktada Kritik Keşif

Takipsizlik kararının kaldırılmasıyla birlikte, 20 şüpheli hakkında yeniden başlatılan soruşturma kapsamında sürecin aydınlatılması için iki ayrı bağımsız bilirkişi kurulu oluşturuldu. Görevlendirilen son bilirkişi heyeti, olayın yaşandığı dağlık bölgede 6 ayrı noktada kapsamlı keşif çalışmaları gerçekleştirdi.

Bilirkişi raporları ve toplanan bulgular ışığında 8 yıllık uzun bir inceleme sürecini tamamlayan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada yetkisizlik kararına hükmetti. Türkiye'nin yakından takip ettiği bu kritik dosya, bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş'ten altındaki sert düşüş sonrası yeni yol haritasını açıkladı
İslam Memiş'ten altındaki sert düşüş sonrası yeni yol haritasını açıkladı
Ünlü oyuncu 17 kilo verip iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını da açıkladı
Ünlü oyuncu 17 kilo verip iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını da açıkladı
Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu!
Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu!
Hong Kong'dan İstanbul'a uzanan aşk tuzağı: 2.5 milyon dolar kaptırdı!
Hong Kong'dan İstanbul'a uzanan aşk tuzağı: 2.5 milyon dolar kaptırdı!
Ekranların güzel oyuncusundan kötü haber! Bir kez daha ameliyat masasına yatacak...
Ekranların güzel oyuncusundan kötü haber! Bir kez daha ameliyat masasına yatacak...
Trafikte bu sefer bir savcı ile minibüs şoförü birbirine girdi!
Trafikte bu sefer bir savcı ile minibüs şoförü birbirine girdi!
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanzesi'ydi... Son halini görenler gözlerine inanamadı!
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanzesi'ydi... Son halini görenler gözlerine inanamadı!
Bitmeyen karın ağrısı ve nefes darlığının sebebi şoke etti!
Bitmeyen karın ağrısı ve nefes darlığının sebebi şoke etti!
Etiketler muhsin yazıcıoğlu büyük birlik partisi Helikopter kazası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Aybüke Pusat ve 4 isim için karar verildi Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Aybüke Pusat ve 4 isim için karar verildi Berat Albayrak hakkındaki 128 milyar Dolar iddiasında mahkeme kararını verdi Berat Albayrak hakkındaki 128 milyar Dolar iddiasında mahkeme kararını verdi İstanbul'da anaokulunda silahlar konuştu! Okul sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı! İstanbul'da anaokulunda silahlar konuştu! Okul sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı! Bir CHP'li belediyeye daha yolsuzluk operasyonu: 17 gözaltı Bir CHP'li belediyeye daha yolsuzluk operasyonu: 17 gözaltı Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan için karar: 9 isim tutuklandı! Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan için karar: 9 isim tutuklandı! Eşref Rüya'nın ekranlara veda etme sebebiyle ilgili olay iddia! Eşref Rüya'nın ekranlara veda etme sebebiyle ilgili olay iddia! Trafikte bu sefer bir savcı ile minibüs şoförü birbirine girdi! Trafikte bu sefer bir savcı ile minibüs şoförü birbirine girdi! Türkiye'nin beyaz et devleri kıskaçta! Çok sayıda şirkete kayyım atandı Türkiye'nin beyaz et devleri kıskaçta! Çok sayıda şirkete kayyım atandı Bakan Akar'dan Karadeniz'de vurulan Türk balıkç teknesi İçin dikkat çeken açıklama Bakan Akar'dan Karadeniz'de vurulan Türk balıkç teknesi İçin dikkat çeken açıklama CHP'de yeni ihraç listesi ortaya çıktı; sırada belediye başkanları var! CHP'de yeni ihraç listesi ortaya çıktı; sırada belediye başkanları var!
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı minik çocuk korkunç bir şekilde hayatını kaybetti Yaya geçidinde otomobilin çarptığı minik çocuk korkunç bir şekilde hayatını kaybetti Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanzesi'ydi... Son halini görenler gözlerine inanamadı! Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanzesi'ydi... Son halini görenler gözlerine inanamadı! Zorunlu Trafik Sigortası'nda araç değer kaybı için yeni karar Zorunlu Trafik Sigortası'nda araç değer kaybı için yeni karar Karadeniz'de vurulan tanker İstanbul Boğazı'nda... Hasar havadan görüntülendi! Karadeniz'de vurulan tanker İstanbul Boğazı'nda... Hasar havadan görüntülendi! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede sağanak bekleniyor Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede sağanak bekleniyor THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 267 yolcu tahliye edildi THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 267 yolcu tahliye edildi Rüşvetten 5 yıl hapis cezası alan AK Partili Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Rüşvetten 5 yıl hapis cezası alan AK Partili Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu! Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu! Tekirdağ'da kimya fabrikasında patlama: AFAD bölgeye sevk edildi, yaralılar var! Tekirdağ'da kimya fabrikasında patlama: AFAD bölgeye sevk edildi, yaralılar var! ABD ile İran arasındaki anlaşmasının detayları ortaya çıktı ABD ile İran arasındaki anlaşmasının detayları ortaya çıktı