Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 8 yıl sonra kritik gelişme!

25 Mart 2009 tarihinde Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına dair yürütülen soruşturmada yeni bir hukuki aşamaya geçildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 şüpheliyi kapsayan ve 8 yıldır devam eden soruşturma dosyasında yetkisizlik kararı alarak süreci Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devretti.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Keş Dağı’nda gerçekleşen trajik kazanın ardından başlatılan geniş çaplı hukuki süreç, uzun yıllardır takip ediliyordu. Başlangıçta 132 kişi hakkında yürütülen incelemelerde, 20 Haziran 2016'da 'kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına' dair takipsizlik kararı verilmişti.

Ancak Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi ve BBP yetkililerinin kararlı itirazları sonucunda hukuki süreç yön değiştirdi. Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, Nisan 2018’de 112 kişi hakkındaki itirazı reddederken, 20 şüpheli yönünden verilen takipsizlik kararını kaldırdı ve dosyayı yeniden incelenmek üzere Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade etti.

Bilirkişi Heyetinden 6 Ayrı Noktada Kritik Keşif

Takipsizlik kararının kaldırılmasıyla birlikte, 20 şüpheli hakkında yeniden başlatılan soruşturma kapsamında sürecin aydınlatılması için iki ayrı bağımsız bilirkişi kurulu oluşturuldu. Görevlendirilen son bilirkişi heyeti, olayın yaşandığı dağlık bölgede 6 ayrı noktada kapsamlı keşif çalışmaları gerçekleştirdi.

Bilirkişi raporları ve toplanan bulgular ışığında 8 yıllık uzun bir inceleme sürecini tamamlayan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada yetkisizlik kararına hükmetti. Türkiye'nin yakından takip ettiği bu kritik dosya, bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

DHA