Murat Bardakçı'dan Hükümet'e çok sert Suriyeli eleştirisi

İstanbul'da yeni yılın uğrak adreslerinden biri olan Taksim Meydanı'ndaki kutlamalar sırasında Suriye uyruklu bir grup tarafından Özgür Suriye Ordusu bayrağı açılması, çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan görüntülerde, Taksim meydanında halay çekerek ÖSO sloganları atan Suriyelilerin görüntüleri yer alıyor. Söz konusu görüntüler, ülke kamuoyunda Türkiye'deki Suriyelilere dair yeni bir tartışma başlatmıştı.

Tarihçi Murat Bardakçı, Habertürk gazetesindeki bugünkü köşesinde son günlerde gündemde olan 'Taksim'de ÖSO bayrağı açan Suriyeliler' konusuna değinerek "'Namazı Şam’daki Emevi Camii’nde kılma' hayallerine dalıp işleri daha da içinden çıkılmaz hâle getirirseniz, mülteci akınına uğramanız gayet tabiidir" ifadelerini kullandı.

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