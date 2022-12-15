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Murat Hazinedar için tutuklanma talebi

Murat Hazinedar için tutuklanma talebi
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Beşiktaş Belediyesine yönelik 'rüşvet' soruşturması çerçevesinde yakalanarak adliyeye sevk edilen eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, 'irtikap' ve 'zimmet' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Beşiktaş Belediyesine yönelik "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakalanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

MURAT HAZİNEDAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Beşiktaş Belediyesine çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski Belediye Başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi, Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar Kastamonu'da yakalandı.

Etiketler murat hazinedar beşiktaş belediyesi tutuklama
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