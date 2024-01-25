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Nehirde 2 metre 30 santimlik bir dev ağlara takıldı

Nehirde 2 metre 30 santimlik bir dev ağlara takıldı
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Edirne'de, tekneyle Meriç Nehri'ne açılan bir balıkçının ağlarına 2 metre 30 santimetre boyunda yayın balığı takıldı.

Meriç ilçesi Küplü beldesinde balıkçılık yapan Ali Ergi, nehirde tekneyle balık avına çıktı. Attığı ağa büyük balık takıldığını fark eden Ergi, uzun uğraşlarla 2 metre 30 santimetre boy ve 71 kilogram ağırlığındaki yayın balığını tekneye çıkardı. Dev yayın balığını, balıkçıların önündeki ağaca asan, uzun süredir bu büyüklükte balık yakalamadığını ve büyük sevinç duyduğunu anlatan Ergi, balığı görenlerin şaşkınlık yaşadığını da sözlerine ekledi. 

Yer: Edirne... Balıkçıların yakaladığı 2 metrelik canavar şaşkına çevirdiYer: Edirne... Balıkçıların yakaladığı 2 metrelik canavar şaşkına çevirdiHaber

 

DHA

Etiketler meriç nehri yayın balığı balıkçı
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