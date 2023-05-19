  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Oğuzhan Uğur, Kılıçdaroğlu'nun programına ne zaman katılacağını açıkladı

Oğuzhan Uğur, Kılıçdaroğlu'nun programına ne zaman katılacağını açıkladı

Oğuzhan Uğur, Kılıçdaroğlu'nun programına ne zaman katılacağını açıkladı
Güncelleme:

Oğuzhan Uğur Mevzular Açık Mikrofon'a çıkacak Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bu pazar çekimlerin yapılacağını söyledi.

Babala TV'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programının yapımcı ve sunucu Oğuzhan Uğur, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. 

Geçen hafta Kılıçdaroğlu'nun program teklifini kabul ettiğini duyuran Uğur, bugünkü ziyaretle tarihi netleştirdiklerini söyledi. Uğur, "Angara’ya gelmişken program tarihini netleştirmemek olmazdı. Kemal Bey’den onayı bizzat aldım. Bu pazar çekiyoruz. Vatana Millete hayırlı olsun" dedi. 

Etiketler mevzular açık mikrofon program babala tv kılıçdaroğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ülkücüler ile CHP Gençlik Kolları 19 Mayıs'ta birbirine girdi
Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Rodriguez'den twerk şov!
YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı
Malatya'da 3 saatte 3 deprem birden!
Erdoğan ile Sinan Oğan'ın sürpriz toplantısı sessiz sedasız bitti
Kılıçdaroğlu: Vatanını seven sandığa gelsin!
İstanbul'da 7.500 TL taksitle konut projesinin detayları açıklandı
İkinci elde zirvenin sahibi değişmedi: İşte en çok satan markalar
Dolar kuru 19,80 TL'yi de aştı
Ağaçtaki tabutları gören gözlerine inanamıyor