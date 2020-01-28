  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Ocak 2020 15:41

Osman Kavala'nın tahliye talebine ret !

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davanın sanıklarından iş adamı Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi.

Osman Kavala'nın tahliye talebine ret !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın altıncı duruşması sona erdi. Duruşmada, sanık avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Heyet talebi reddedince sanık avukatları duruşma salonundan ayrıldı. Sanıklar da avukatları olmadığı gerekçesiyle savunma yapmadı. Ayrıca savcı, mütalaasını açıklamak için süre istedi.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Kavala hakkında verilen AİHM kararının henüz kesinleşmemiş olması ve Kavala'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek tahliye talebini reddetti. Mahkeme, savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için duruşmayı 18 Şubat 2020'de görülmek üzere erteledi.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
osman kavala , gezi davası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM