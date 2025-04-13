Pek çok ilimizde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Türkiye'nin bir bölümü baharı yaşarken bir bölümü de kışı yaşamaya devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu pek çok il ve ilçede 14 Nisan pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi. İşte eğitime ara verilen illerimiz...

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye yeni hafta boyunca bir yandan yazı diğer yandan kışı yaşayacak. Bazı illerimizde hava sıcaklıkları hızla artacak, bazı illerimizde ise şiddetli kar yağışı bekleniyor...

Kar yağışının etkili olduğu illerimizden okul tatili kararları da peş peşe geldi.

İşte 14 Nisan pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi. İşte eğitime ara verilen il ve ilçelerimiz...

Bitlis'te eğitime kar engeli

Bitlis’te 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, pazartesi günü kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için eğitime ara verildiği belirtilerek, "14.04.2025 günü Bitlis Merkez ilçe, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerimizin genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler) ile rehabilitasyon merkezlerinde, Ahlat ilçemizde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Karabük Eflani'de eğitime kar engeli

Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eflani ilçemizde devam eden kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Nisan Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Kastamonu’da iki ilçede eğitime kar engeli

Kastamonu’nun Ağlı ve Daday ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi. Kastamonu’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle Ağlı ve Daday ilçelerinde eğitime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildi. İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, olumsuz hava şartları sebebiyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Muş’ta eğitime kar engeli

Muş’ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Nisan Pazartesi günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Muş valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve anaokulu ile kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.