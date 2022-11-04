Piyasalar alev alev! Altın kritik seviyeyi aştı

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalarda dalgalı seyir sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasalar bu hafta yoğun veri akışıyla dalgalı seyrediyor. ABD Merkez Bankası Fed, faizi 75 baz puan artışla yüzde 3,75-4,00 aralığa yükseltti.

Böylece Fed, üst üste dördüncü kez faizi 75 baz puan ve mart-kasım döneminde toplamda 375 baz puanlık faiz artışına imza atmış oldu.

Fed faizi, Ocak 2008’den bu yana en yüksek aralığa çıkardı.

EKİM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

Dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekim ayında yüzde 3.08 arttı. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 83.45 oldu.

İŞTE PİYASALARDA SON DURUM:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,61 TL'den başlayan Dolar 18,61 TL'den,

18,16 TL'den başlayan Euro 18,47 TL'den,

20,81 TL'den başlayan Sterlin 20,87 TL'den,

12,55 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,59 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta, doların satış fiyatı 18,6173 lira, euronun satış fiyatı ise 18,1742 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.629 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.674 Dolar'dan,

975 TL'den başlayan Gram altın 1001 TL'den,

1.568 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.610 TL'den,

6.451 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.627 TL'den,

11,66 TL'den başlayan Gümüş ise 12.05 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne 20.240 Dolar'dan başlayan Bitcoin 20.681 Dolar'dan,

1.541 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.600 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 94,40 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 97,75 Dolar'dan işlem görüyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Geçtiğimiz hafta içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son Enflasyon Raporu’nu açıkladı.

Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 4,8 puanlık güncellemeyle yüzde 60,4’ten yüzde 65,2’ye yükselttiklerini belirterek, “Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 65,2, 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir.” dedi.