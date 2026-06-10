Polis çevirmesini gören okul servisi şoförü aracını bırakıp koşarak kaçmaya çalıştı!

İstanbul Avcılar'da trafik polislerinin uygulamasını fark edince okul servisini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan incelemede, şahsın ehliyetinin servis taşımacılığına uygun olmadığı, SRC ve Psikoteknik belgelerinin eksik olduğu tespit edildi. Toplam 17 bin 67 TL idari para cezası kesilen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan asayiş olayı trafik kameralarına yansıdı. Ambarlı Mahallesi Haramidere Ambarlı yolu üzerinde rutin trafik denetimi gerçekleştiren emniyet ekiplerini fark eden bir okul servisi sürücüsü, aracını yol ortasında bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan şahsın kaçma nedeni, yapılan evrak kontrollerinin ardından ortaya çıktı.

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde gerçekleşen ve saniye saniye kaydedilen olayın detayları şu şekilde gerçekleşti...

Seyir halindeki okul servisi sürücüsü, ilerideki trafik polisi çevirmesini görünce aracını aniden park etti.

Şoför, aracından inerek koşarak denetim noktasından uzaklaşmaya çalıştı.

Durumu anında fark eden trafik polisleri, şüphelinin peşine düşerek kısa süreli bir kovalamacanın ardından şahsı kıskıvrak yakaladı.

Kaçışın Nedeni Belli Oldu

Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan şoförün yapılan sorgulamasında, direksiyon başına geçmemesi gereken bir durumda olduğu tespit edildi.

Şahsın mevcut sürücü belgesinin, okul servis taşımacılığı yapmak için yasal olarak uygun olmadığı belirlendi.

Ticari taşımacılık için zorunlu olan Mesleki Yeterlilik (SRC) belgesinin yetersiz olduğu ve Psikoteknik değerlendirme belgesinin hiç bulunmadığı ortaya çıktı.

Rekor Para Cezası

Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve evraksız taşımacılık yapan sürücüye toplamda 17 bin 67 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca şahsın sürücü belgesi (ehliyet) daimi olarak iptal edildi.

İstanbul trafiğinde öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atan bu tür ihlallere karşı emniyet birimlerinin denetimleri aralıksız sürüyor. Avcılar ve çevresindeki en güncel asayiş gelişmelerini Haber3.com'dan takip etmeye devam edebilirsiniz.

İHA