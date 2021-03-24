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AK Parti kongresinde Emine Erdoğan'ı rahatsız eden olay

AK Parti kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sırada sosyal mesafeye uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı. Emine Erdoğan'ın sık sık korumaları uyarıda bulunduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin 7. Olağan Kongresi'nde parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçti. Konuşmasında gündemdekilere konulara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy verme işleminin başlamasının ardından eşi Emine Erdoğan'la birlikte salondaki kalabalığın arasından geçerek sandık başına gitti.

KORUMALARINI UYARDI
Bu esnada salondaki partililer Cumhurbaşkanı'nı görmek için sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak Erdoğan çiftinin çevresini sardı. Ellerindeki telefonlarla fotoğraf çekmeye çalışan kalabalık arasında sandık başına yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, kısa bir süre içinde oylarını kullandı. O anlarda sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı sinirlendirdi. First Lady'nin bu sırada çevrelerindeki korumalara bir şeyler demesi dikkatli gözlerden kaçmadı.

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Etiketler ak parti kongre emine erdoğan sosyal mesafe
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