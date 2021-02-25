AK Parti Sözcüsü Çelik: Hukuk önünde hesap verecekler

21 Şubat Pazar günü Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesindeki, Ali Hocalı Mezarlığında bulunan 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç ile birlikte 79 kişinin mezar taşları kırılıp tahrip edildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçip saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda mezarlara zarar verdiği tespit edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı.

''Hukuk önünde hesap verecekler"

Olayla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Adana’da şehitlerimizin kabirlerinin de bulunduğu mezarlığı tahrip eden barbarlar, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Milletimizin emanetine, kahramanlarımızın naaşlarına ve vatandaşlarımızın mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecekler'' ifadelerini kullandı.

"Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin, "Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız" ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız. Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz. Ermenistan'daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur."