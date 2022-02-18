AK Partili Alpay Özalan hem Tarkan'ı hem muhalefeti hedef aldı

Tarkan'ın yeni şarkısı ''Geççek'' siyasetin de gündemine oturdu. AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, ''Trolleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar'' diyerek muhalefeti hedef aldı.

Tarkan'ın yeni şarkıcı "Geççek" gündem oldu. "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan..." sözleriyle dikkat çeken şarkının iktidara bir eleştiri olduğu iddia edildi. Özellikle sosyal medyada gelen yorumlarda, klipteki sahnelerin de bir gönderme içerdiği ileri sürüldü. Muhalefet söz konusu şarkıya övgüyle yaklaşırken, AK Parti ve MHP cephesinden de ''Geççek'' şarkısıyla ilgili ilk yorumlar geldi.

AK PARTİLİ ÖZALAN: TROLLEŞMİŞ BİR ŞARKICIYLA AVUNUYORLAR

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise kişisel Twitter hesabı üzerinden hem muhalefete hem Tarkan'a yüklendi. Özalan, "Hiçbir projeleri yok, programları yok. Trolleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar. Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez. Utanmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar." paylaşımında bulundu.