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Bahçeli'nin bu hafta da yok... MHP'nin grup toplantısı iptal edildi

Bahçeli'nin bu hafta da yok... MHP'nin grup toplantısı iptal edildi
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Kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP lideri Bahçeli'nin sağlık kontrollerinin ardından kısa sürede mesaiye başlayacağı açıklanmıştı. Ancak MHP'nin bugünkü grup toplantısının yapılmayacağı öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 4 Şubat'ta gittiği hastanedeki tedavisinin 14 Şubat'ta tamamlandığı duyurulmuştu. 19 Şubat’ta yapılan açıklamada ise Bahçeli’nin Ankara’ya döndüğü ve nekahet sürecinin ardından kısa sürede mesaiye başlayacağı belirtilmişti.

Ancak, Sözcü'nün haberine göre; MHP’nin grup toplantısının yapılmatacak. Bahçeli’nin sağlık durumu ve parti çalışmalarına dönüş takvimiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, toplantının iptal edilmesi soru işaretlerine yol açtı.

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Etiketler Devlet Bahçeli mhp grup toplantısı grup toplantısı MHP kalp kapakçığı ameliyatı sağlık durumu
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