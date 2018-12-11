Binali Yıldırım: ''Şehit emniyet müdürü yakın korumamdı''

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rize Emniyet Müdürülüğüne yapılan saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım, Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi ile ilgili yaptığı açıklamasında “Maalesef benim de yakın korumalığımı yapan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi maalesef bir polis memurunun saldırması sonrası hayatın kaybetti. Yaralı görev arkadaşları var. Emniyet Müdürümüze Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara da şifa diliyorum” dedi.

Rize Emniyet Müdürü nasıl vuruldu ?

Saldıraya uğrayan Rize Emniyet Müdürü şehit oldu