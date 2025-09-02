  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP İstanbul'a kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den ilk açıklama

CHP İstanbul'a kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den ilk açıklama

CHP İstanbul'a kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Güncelleme:

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin yaptığı açıklamada, ''Savaş meydanlarında kurulmuş CHP'nin öğrencisiyim. Partim, yaşamım boyunca kırmızı çizgim oldu. Böyle zor günlerde parti içi kardeşliği ve dayanışmayı korumak, bizlerin en asli görevidir. Söz konusu CHP ise gerisi teferruattır'' dedi.

CHP İstanbul İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce iptal edildi. Verilen kararla birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yönetimi görevden alındı. Mahkeme Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren CHP İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine karar verdi.

Gürsel Tekin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Savaş meydanlarında kurulmuş CHP'nin öğrencisiyim. Partim, yaşamım boyunca kırmızı çizgim oldu. Böyle zor günlerde parti içi kardeşliği ve dayanışmayı korumak, bizlerin en asli görevidir. Söz konusu CHP ise gerisi teferruattır" ifadelerini kullandı.

PARTİ KURACAĞINI DUYURMUŞTU

2024 yılında CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'in 9 Mart 2025'te yaptığı sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Tekin, söz konusu paylaşımda Tekin, yeni bir parti kuracağını açıklamıştı.

Tekin "Yıllardır milletimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Şimdi, ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz. Türkiye’nin umudunu yeniden yeşertecek, kararsızlığa mecbur bırakılan milyonların sesi olacak bir hareket doğuyor. Ayrışmaya değil, birleşmeye, kavgaya değil, çözüm üretmeye geliyoruz. Adını, logosunu, programını hep birlikte şekillendireceğiz. Bu sadece bir parti değil, ortak hayallerimizin ve yarınlarımızın müjdesi…" yazmıştı.

CHP İstanbul İl Kongresi için iptal kararı: Yönetim görevden alındıCHP İstanbul İl Kongresi için iptal kararı: Yönetim görevden alındıPolitika
CHP kongresinin iptali sonrası borsa çöktü!CHP kongresinin iptali sonrası borsa çöktü!Ekonomi
Görevden alınan Özgür Çelik: ''CHP'yi kimse teslim alamaz''Görevden alınan Özgür Çelik: ''CHP'yi kimse teslim alamaz''Politika

 

text-ad
Etiketler CHP gürsel tekin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ASSAN soruşturmasında şok detaylar: TÜBİTAK ve MKE'nin gizli belgelerini sızdırmışlar ASSAN soruşturmasında şok detaylar: TÜBİTAK ve MKE'nin gizli belgelerini sızdırmışlar Sosyal medyadaki reklam yüzünden Türkiye güzellik kraliçesinin hayatı kabusa döndü Sosyal medyadaki reklam yüzünden Türkiye güzellik kraliçesinin hayatı kabusa döndü Trakya'nın eşsiz sapsarı güzelliklerini unutun; çünkü artık olmayacaklar! Trakya'nın eşsiz sapsarı güzelliklerini unutun; çünkü artık olmayacaklar! Adliye önünde bando takımıyla, davullu zurnalı boşanmanın sonu bir drama dönüştü! Adliye önünde bando takımıyla, davullu zurnalı boşanmanın sonu bir drama dönüştü! Korkunç toprak kayması Dünya haritasını değiştirdi: Ölü sayısı bini aştı! Korkunç toprak kayması Dünya haritasını değiştirdi: Ölü sayısı bini aştı! Dünyada ilk ve tek: Bu yapının başka bir eşi yok! Dünyada ilk ve tek: Bu yapının başka bir eşi yok! İstanbul'da Türk Bayrağı'na alçak saldırı! İstanbul'da Türk Bayrağı'na alçak saldırı! Halit Yukay'ın 68 metre derinlikteki cesedinden parça alındı Halit Yukay'ın 68 metre derinlikteki cesedinden parça alındı Bina görevlisini defalarca bıçaklayarak öldürdü Bina görevlisini defalarca bıçaklayarak öldürdü Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek
''Özgür Özel bu akşam istifa ederse sürpriz olmaz'' ''Özgür Özel bu akşam istifa ederse sürpriz olmaz'' Köy enstitülerini hedef alan Murat Bardakçı'ya tepki yağmuru Köy enstitülerini hedef alan Murat Bardakçı'ya tepki yağmuru Dolandırıcıların yeni tuzağı ''müstehcen görüntüler'' oldu! Dolandırıcıların yeni tuzağı ''müstehcen görüntüler'' oldu! CHP İstanbul İl Kongresi için iptal kararı: Yönetim görevden alındı CHP İstanbul İl Kongresi için iptal kararı: Yönetim görevden alındı Hava durumu raporu değişti: Bir yanda yağmur, diğer yanda yaz sıcakları var Hava durumu raporu değişti: Bir yanda yağmur, diğer yanda yaz sıcakları var Fenerbahçe'nin Ederson için kasasından çıkacak para belli oldu Fenerbahçe'nin Ederson için kasasından çıkacak para belli oldu CHP kongresinin iptali sonrası borsa çöktü! CHP kongresinin iptali sonrası borsa çöktü! Emine Ün'ün dönüşü muhteşem oldu: Yeni imajı ve tatil pozlarıyla genç mankenlere meydan okudu Emine Ün'ün dönüşü muhteşem oldu: Yeni imajı ve tatil pozlarıyla genç mankenlere meydan okudu Devlet Bahçeli'den YPG'ye operasyon sinyali! Devlet Bahçeli'den YPG'ye operasyon sinyali!