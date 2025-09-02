CHP İstanbul'a kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den ilk açıklama

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin yaptığı açıklamada, ''Savaş meydanlarında kurulmuş CHP'nin öğrencisiyim. Partim, yaşamım boyunca kırmızı çizgim oldu. Böyle zor günlerde parti içi kardeşliği ve dayanışmayı korumak, bizlerin en asli görevidir. Söz konusu CHP ise gerisi teferruattır'' dedi.

CHP İstanbul İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce iptal edildi. Verilen kararla birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yönetimi görevden alındı. Mahkeme Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren CHP İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine karar verdi.



Gürsel Tekin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Savaş meydanlarında kurulmuş CHP'nin öğrencisiyim. Partim, yaşamım boyunca kırmızı çizgim oldu. Böyle zor günlerde parti içi kardeşliği ve dayanışmayı korumak, bizlerin en asli görevidir. Söz konusu CHP ise gerisi teferruattır" ifadelerini kullandı.

PARTİ KURACAĞINI DUYURMUŞTU

2024 yılında CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'in 9 Mart 2025'te yaptığı sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Tekin, söz konusu paylaşımda Tekin, yeni bir parti kuracağını açıklamıştı.

Tekin "Yıllardır milletimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Şimdi, ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz. Türkiye’nin umudunu yeniden yeşertecek, kararsızlığa mecbur bırakılan milyonların sesi olacak bir hareket doğuyor. Ayrışmaya değil, birleşmeye, kavgaya değil, çözüm üretmeye geliyoruz. Adını, logosunu, programını hep birlikte şekillendireceğiz. Bu sadece bir parti değil, ortak hayallerimizin ve yarınlarımızın müjdesi…" yazmıştı.