Görevden alınan Özgür Çelik: ''CHP'yi kimse teslim alamaz''

CHP İstanbul İl yönetiminin görevden alınmasın ardından açıklamada bulunan Özgür Çelik, ''Cumhuriyet Halk Partisi halktır. Burası halkın evidir. Burası baba ocağıdır. Baba ocağını hiç kimse teslim alamaz'' dedi.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Kararla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti görevlendirildi.

ÇELİK: CHP TESLİM ALINAMAZ

Kararın açıklanmasının ardından Özgür Çelik, partisinin Sarıyer'de bulunan İstanbul İl Başkanlığına geldi. Burada basın mensuplarına konuşan Çelik, "Partimizin MYK'sı saat 17.00 itibariıyla toplanıyor. Açıklanan kararla ilgili olağanüstü bir toplantı gerçekleştiriliyor. Biz de İstanbul Büyükşehir Başkanvekilimizle, parti meclis üyelerimizle, ilçe başkanlarımızla, il yönetimimizle ve hukukçularımızla kararla ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, MYK toplantısı sonrası alınan kararları kamuoyuyla paylaşacaktır. Biz de İstanbul İl Başkanlığımızda gerçekleştireceğimiz toplantı sonrası alacağımız kararları sizlerle paylaşacağız. Kısaca şunu ifade etmek isterim. Hep söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye'de mevcut azınlık iktidarının arkasına hizalanmayan herkes her kurum 360 derecelik bir saldırı altındadır. Alınan karar Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar yürüyüşünü durdurma çabasıdır. 300 gündür bu topraklar büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya. Genel Başkanımız sayın Özgür Özel hakkında her gün açılan soruşturmalar fezlekeler partimizin cumhurbaşkanı adayı sayın Ekrem İmamoğlu şu anda Silivri zindanındadır. Belediye başkanlarımız şu anda Silivri zindanlarında ve yurdun dört bir yanında zindanlardadır. Bu uygulamalarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü durduramadılar. Millet Türkiye'nin 81 ilinde ayakta. Bu ana kadar gerçekleştirdikleri hukuksuzluklarla partimizi durduramadıkları için bu tür kararlarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü durdurmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi halktır. Burası halkın evidir. Burası baba ocağıdır. Baba ocağını hiç kimse teslim alamaz" dedi.

İHA