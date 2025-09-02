  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Görevden alınan Özgür Çelik: ''CHP'yi kimse teslim alamaz''

Görevden alınan Özgür Çelik: ''CHP'yi kimse teslim alamaz''

Görevden alınan Özgür Çelik: ''CHP'yi kimse teslim alamaz''
Güncelleme:

CHP İstanbul İl yönetiminin görevden alınmasın ardından açıklamada bulunan Özgür Çelik, ''Cumhuriyet Halk Partisi halktır. Burası halkın evidir. Burası baba ocağıdır. Baba ocağını hiç kimse teslim alamaz'' dedi.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Kararla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti görevlendirildi.

ÇELİK: CHP TESLİM ALINAMAZ

Kararın açıklanmasının ardından Özgür Çelik, partisinin Sarıyer'de bulunan İstanbul İl Başkanlığına geldi. Burada basın mensuplarına konuşan Çelik, "Partimizin MYK'sı saat 17.00 itibariıyla toplanıyor. Açıklanan kararla ilgili olağanüstü bir toplantı gerçekleştiriliyor. Biz de İstanbul Büyükşehir Başkanvekilimizle, parti meclis üyelerimizle, ilçe başkanlarımızla, il yönetimimizle ve hukukçularımızla kararla ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, MYK toplantısı sonrası alınan kararları kamuoyuyla paylaşacaktır. Biz de İstanbul İl Başkanlığımızda gerçekleştireceğimiz toplantı sonrası alacağımız kararları sizlerle paylaşacağız. Kısaca şunu ifade etmek isterim. Hep söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye'de mevcut azınlık iktidarının arkasına hizalanmayan herkes her kurum 360 derecelik bir saldırı altındadır. Alınan karar Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar yürüyüşünü durdurma çabasıdır. 300 gündür bu topraklar büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya. Genel Başkanımız sayın Özgür Özel hakkında her gün açılan soruşturmalar fezlekeler partimizin cumhurbaşkanı adayı sayın Ekrem İmamoğlu şu anda Silivri zindanındadır. Belediye başkanlarımız şu anda Silivri zindanlarında ve yurdun dört bir yanında zindanlardadır. Bu uygulamalarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü durduramadılar. Millet Türkiye'nin 81 ilinde ayakta. Bu ana kadar gerçekleştirdikleri hukuksuzluklarla partimizi durduramadıkları için bu tür kararlarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü durdurmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi halktır. Burası halkın evidir. Burası baba ocağıdır. Baba ocağını hiç kimse teslim alamaz" dedi.

CHP İstanbul İl Kongresi için iptal kararı: Yönetim görevden alındıCHP İstanbul İl Kongresi için iptal kararı: Yönetim görevden alındıPolitika
CHP kongresinin iptali sonrası borsa çöktü!CHP kongresinin iptali sonrası borsa çöktü!Ekonomi

 

İHA

text-ad
Etiketler CHP özgür çelik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ASSAN soruşturmasında şok detaylar: TÜBİTAK ve MKE'nin gizli belgelerini sızdırmışlar ASSAN soruşturmasında şok detaylar: TÜBİTAK ve MKE'nin gizli belgelerini sızdırmışlar Sosyal medyadaki reklam yüzünden Türkiye güzellik kraliçesinin hayatı kabusa döndü Sosyal medyadaki reklam yüzünden Türkiye güzellik kraliçesinin hayatı kabusa döndü Trakya'nın eşsiz sapsarı güzelliklerini unutun; çünkü artık olmayacaklar! Trakya'nın eşsiz sapsarı güzelliklerini unutun; çünkü artık olmayacaklar! Adliye önünde bando takımıyla, davullu zurnalı boşanmanın sonu bir drama dönüştü! Adliye önünde bando takımıyla, davullu zurnalı boşanmanın sonu bir drama dönüştü! Korkunç toprak kayması Dünya haritasını değiştirdi: Ölü sayısı bini aştı! Korkunç toprak kayması Dünya haritasını değiştirdi: Ölü sayısı bini aştı! Dünyada ilk ve tek: Bu yapının başka bir eşi yok! Dünyada ilk ve tek: Bu yapının başka bir eşi yok! İstanbul'da Türk Bayrağı'na alçak saldırı! İstanbul'da Türk Bayrağı'na alçak saldırı! Halit Yukay'ın 68 metre derinlikteki cesedinden parça alındı Halit Yukay'ın 68 metre derinlikteki cesedinden parça alındı Bina görevlisini defalarca bıçaklayarak öldürdü Bina görevlisini defalarca bıçaklayarak öldürdü Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek
''Özgür Özel bu akşam istifa ederse sürpriz olmaz'' ''Özgür Özel bu akşam istifa ederse sürpriz olmaz'' Köy enstitülerini hedef alan Murat Bardakçı'ya tepki yağmuru Köy enstitülerini hedef alan Murat Bardakçı'ya tepki yağmuru Dolandırıcıların yeni tuzağı ''müstehcen görüntüler'' oldu! Dolandırıcıların yeni tuzağı ''müstehcen görüntüler'' oldu! CHP İstanbul'a kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den ilk açıklama CHP İstanbul'a kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den ilk açıklama CHP İstanbul İl Kongresi için iptal kararı: Yönetim görevden alındı CHP İstanbul İl Kongresi için iptal kararı: Yönetim görevden alındı Hava durumu raporu değişti: Bir yanda yağmur, diğer yanda yaz sıcakları var Hava durumu raporu değişti: Bir yanda yağmur, diğer yanda yaz sıcakları var Fenerbahçe'nin Ederson için kasasından çıkacak para belli oldu Fenerbahçe'nin Ederson için kasasından çıkacak para belli oldu CHP kongresinin iptali sonrası borsa çöktü! CHP kongresinin iptali sonrası borsa çöktü! Emine Ün'ün dönüşü muhteşem oldu: Yeni imajı ve tatil pozlarıyla genç mankenlere meydan okudu Emine Ün'ün dönüşü muhteşem oldu: Yeni imajı ve tatil pozlarıyla genç mankenlere meydan okudu Devlet Bahçeli'den YPG'ye operasyon sinyali! Devlet Bahçeli'den YPG'ye operasyon sinyali!