CHP'den Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Ortada sebepsiz zenginleşme var

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Burunlara çekilen pudra şekerleri de nasıl edindiği belli olmayan milyonluk tapular arabalar yaşanan lüks hayat da AK Parti'nin büro elamanı maaşıyla bağdaşmıyor. Ortada sebepsiz zenginleşme var." ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'de görev yaptığı sırada uyuşturucu kullanırken görüntüleri ortaya çıkan ve lüks yaşamıyla gündemden düşmeyen Kürşat Ayvatoğlu hakkında açıklama yaptı.

Faik Öztrak'ın açıklaması şöyle oldu:

Burunlara çekilen pudra şekerleri de nasıl edindiği belli olmayan milyonluk tapular arabalar yaşanan lüks hayat da AK Parti'nin büro elamanı maaşıyla bağdaşmıyor. Ortada sebepsiz zenginleşme var.

Kol kırılır yel içinde kalır diye sığdıramazsınız. Bunu değerlendirecek olan AK Parti'nin grup başkanvekilleri değil sarayın vesayet altına alamadığı hakimler savcılardır.