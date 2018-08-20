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  4. 20 Ağustos 2018 12:58

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Bu bir kaos yaratma girişimidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Büyükelçiliğine ateş açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Bu bir kaos yaratma girişimidir
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılmasına ilişkin, "Bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye, güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar güvence altındadır." ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter hesabındaki paylaşımında, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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AA

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