DEM Parti'ye İmralı vizesi çıktı

Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin İmralı başvurusuna onay verdi. Ziyaret yarın gerçekleştirilecek. Bu kez heyette 7 isim yer alacak.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, İmralı’da gerçekleştirilecek 3'üncü görüşme için heyetin hazırlık yaptığını söyleyerek, "Başvuru süreci tamamlandı, bugün itibariyle başvuru yapıldı. En kısa sürede, bu haftayı tamamlamadan Öcalan ile görüşebilmeleri için İmralı Adası'na gitmelerini bekliyoruz. Ardından dönüşte, daha önce de olduğu gibi ilk görüşmenin akabinde, burada, Meclis'te, siyasi partilerle, Meclis Başkanı'yla yani çeşitli çevrelerle görüşülmeye çalışıldı. Bu görüşmeler sonrasında da her seferinde kamuoyu detaylı, kapsamlı bir biçimde bilgilendirildi. Bu görüşmenin en kısa sürede gerçekleşmesini bekliyoruz, birkaç gün içinde" ifadelerini kullandı.

Doğan, İmralı'dan yapılacak çağrıya ilişkin, "Yapılacak görüşmeden sonra beklenen tarihsel açıklamanın, tarihi çağrının nasıl yapılacağına ilişkin, bazı konular netlik kazanmamış olsa da mevzubahis açıklamanın görüntülü bir şekilde olmasını temenni ettiğimizi daha önce de ifade ettik. Görüntülü olmasının daha iyi olacağını, zaten bugüne kadar sürdürülen tecridin de kaldırılması gerektiğini de defalarca ifade ettik. Toplumsal talebin de bu yönde olduğunu ifade ettik. Yani görünür, duyulur bir açıklamanın yaratacağı etkinin daha güçlü bir etki olacağını ifade edelim" diye konuştu.

BAKANLIK ONAY VERDİ

Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin İmralı'da yapılacak 3'üncü görüşme için başvurusuna onay verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorusu üzerine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine yanıt verdik, ziyaret yarın gerçekleşecek" dedi.

HEYETTE 7 KİŞİ YER ALACAK

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Heyetimiz yarın sabah itibarıyla aldığı izin üzerine İmralı'ya 3'üncü ziyaretini gerçekleştirecektir. Bu görüşme tamamlandıktan sonra heyetimiz 28 Şubat'ta Ankara'da yapacağı bir basın toplantısı ile görüşmeye ve sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir şekilde bilgilendirme yapacaktır. Açıklamanın yeri ve saatini ayrıca bildireceğiz. Heyette TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Mardin eski Belediye Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Eş Başkanvekilleri Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Avukat Faik Özgür Erol olacak. Heyet 28 Şubat 2025 Cuma günü Ankara'da açıklama yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

Görüşmenin ardından teröristbaşı Öcalan'dan silah bırakma çağrısı gelmesi bekleniyor.