DP lideri Gültekin Uysal: Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldırmayacağız

Denizli'de CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti'yi eleştirdi.

Denizli'de CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Uysal'a CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Millet İttifakı üyesi partilerin başkanları ve partililer eşlik etti. Burada düzenlenen toplantıda konuşan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Seçmenlerimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına yetki vermiş, yetki yetmemiş, güç vermiş. Güç yetmemiş, mutlak güç istemiş. Onu da vermiş. Anayasa'yı zaman zaman değiştirecek gücü vermiş. Bütçe vermiş ama baksanız hala mazeretin peşindeler. İnsanlar iki şeye göre ölçüye vurulur. Ellerindeki imkanlar ve kabiliyetleri. Bütün bu açılardan maalesef bugün 21 yılın sonunda toplum önünde seçime giderken bir beyanname yayınladılar. 'Ne vaat ediyorlar' diye baktığımızda 21 yıl öncesine ekonomiyi döndürmek, çökerttikleri ekonomiyi düzeltmeyi vaat ediyorlar. Mülakatı kaldıracağını ifade ediyorlar. Neyi vaat ediyorlar? Bunca zamandır sayısız imar affı çıkardılar. Bu imar aflarını yasaklayacaklarını ifade ediyorlar. Aslında bu seçim beyannameleri 21 yıllık bir itirafnamedir" dedi.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine dikkat çeken Uysal, "Bu tarihi kavşakta vereceğimiz karar milletlerin, devletlerin, kimi dönemlerinde olduğu gibi 10 yıllarını ilgilendirir. Ya bir devri kapatacağız ya da bir devri açacağız. O açıdan vatandaşlarımız demokrasi şuuruyla, Cumhuriyet bilinciyle, temel hak ve hürriyetlerine sahip çıkan sorumlu bireyler ve vatandaşlar olarak hem haklarını hem ödevlerini yerine getiren bireyler olarak bu şuuru bu seçimde de yansıtacaktır" diye konuştu.

'DÜNÜMÜZÜ ÇALANLARA, YARINLARIMIZI ÇALDIRMAYACAĞIZ'

AK Parti'nin parti olma hüviyetini yitirdiğini ifade eden Uysal, "Kalan süreç içerisinde söyleyecek sözü kalmamış. Türk milletine ne demokraside ne hukukta önüne bir hayal koyamayan, ufuk koyamayan, sadece bir parti olma hüviyetini bile yitirmiş, bir organize şebekeye dönüşmüş, yerelden ve genelden neresinden bakarsanız bakın, tabandan tavana, kamu kaynaklarını yağmalamak üzerine örgütlenmiş bir organize suç şebekesi var. O açıdan önümüzdeki tercih çok basit ve net. Dünümüzü çalanlara, yarınlarımızı çaldırmayacağız" dedi.

"Önümüzdeki tercih çok net" diyen Uysal, şöyle devam etti:

"Biz istiyoruz ki işte Anadolu'nun, Türkiye'nin en bereketli ovaları buralar. 21 yıldır bilerek ve isteyerek uluslararası alandan aldıkları rolle beraber bir tarafta 'Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım' diyerek Türkiye'yi Suriye politikası üzerinden ve diğer ülkelerle izlenen politikalar, dış politik tercihler üzerinden adeta depremin merkez üssüne doğru, kaosun merkez üssüne doğru Türkiye'yi de ilerlettiler. Suriyeli sığınmacılardan başlayarak, pek çok 10 yıllar Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit edecek gelişmelere kapı araladılar. İki büyük kırılma yaşandı. Türkiye'deki milyonlarca sığınmacının dışında, sıcak denizden inme hayali güden Rusya geldi komşumuz oldu. Onun da ötesinde tercih edilen bu dış politikayla Suriye'de ortaya çıkmış siyasi boşluk netice. ABD gözetiminde bir PKK devletinin kurulmasına Erdoğan vesile oldu. AKP kurmuştur orada bir fiili PKK devletini, bir feodal özerk alanın inşa edilmesini. Bu gerçekleri bilmek zorundayız. Şimdi bu gerçekler ortadayken mevsimlik milliyetçi kesilmiş arkadaşlar. Milliyetçilik mevsimi gelmiş. Birtakım beyanlarda bulunuyorlar. Ağlar mısınız güler misiniz?"

'DİŞE DİŞ, HAK ETTİKLERİ CEVABI HER MEYDANDA HER SOKAKTA VERECEĞİZ'

Seçim kampanyalarında iftiralara uğradıkları belirten Uysal, "Bütün iftira kampanyalarına rağmen, açık yüreklilikle haykırıyoruz. Bundan sonra bu tür iftiralara, bu tür kampanyalara karşı dişe diş, hak ettikleri cevabı her meydanda her sokakta tüm arkadaşlarımızla beraber vereceğiz. Çünkü artık bu kanımıza dokunan iftiralara tahammül gibi bir hakkımızın olmadığı kanaatindeyim" dedi.

Uysal, konuşmasının ardından kentten ayrıldı.