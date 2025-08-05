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Erdoğan'ın başdanışmanı Saral'dan ''sahte diploma'' çıkışı

Erdoğan'ın başdanışmanı Saral'dan ''sahte diploma'' çıkışı
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Türkiye'nin gündemine oturan sahte diploma skandalına ilişkin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına sahte üretilmiş elektronik imza çıkartarak sürücü belgesi, üniversite mezuniyet belgesi düzenlendiği ve direksiyon sınavında başarısız olan kişilerin 'başarılı' durumuna getirildiği tespiti üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Ankara merkezli 23 ilde sahte diploma çetesine yönelik yapılan operasyonda 197 şüpheli yakalanmıştı. Yakalanan şüphelilerden 37’si tutuklanırken 150'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 

ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI SARAL'DAN TEPKİ

Sahte diploma iddiaları Türkiye'nin gündemine otururken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Muhalefeti hedef alan Saral, "Milletin gündeminde iş, aş, güvenlik ve istikrar varken; onlar dedikodudan, yalandan ve kumpastan medet umuyor.'' dedi.

Saral, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefetin son dönemde başvurduğu “sahte diploma” söylemi, çaresizliklerinin, siyasetsizliklerinin ve tükenmişliklerinin açık ilanıdır.

Milletin gündeminde iş, aş, güvenlik ve istikrar varken; onlar dedikodudan, yalandan ve kumpastan medet umuyor. Ama unuttukları bir şey var: Millet, devletine güveniyor. Nerede bir hainlik, nerede bir hukuksuzluk varsa, devlet orada gereğini yapıyor.

Muhalefet ise kendi içindeki skandalları örtbas etmek, geçmişteki şaibeleri unutturmak için sahte ajandalarla milletin aklını bulandırmaya çalışıyor. Ama bu millet her oyunu görüyor, her yalanı unutmadan hafızasına yazıyor.

Bu ülkeye eser ve hizmet kazandıran bir irade var. Onların karşısında ise sadece ekran başında kurgu ve iftira üreten, yaygaradan öteye geçemeyen bir güruh var.

Sözde değil, özde mücadele edenlerle; iftirayla siyaset yapmaya çalışanların farkını milletimiz çok iyi biliyor.

Gerçeklerden kaçanlar iftiraya sarılır. Ama unutulmasın: Bu milletin irfanı, sahte algılara değil, gerçek hizmete değer verir!"

 

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Etiketler oktay saral Başdanışman sahte diploma
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