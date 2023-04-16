Kılıçdaroğlu'nun seçim programı netleşti: Bir günde iki ili ziyaret edecek

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bayramdan sonraki 20 günde seçim çalışmalarını hızlandırarak yaklaşık 40 ile gitmeyi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bayramın ilk günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “helallik” istediği Adıyaman’da olması bekleniyor. Kılıçdaroğlu, ikinci günde ise İstanbul’da olacak. Kılıçdaroğlu TBMM’nin açılış yıldönümü olan 23 Nisan’da da Ankara’ya gidecek 24 Nisan’dan itibaren Kars ve Uşak’a gidecek. 25 Nisan’da ise Ordu ve Burdur buluşmalarında, 26 Nisan’da da Van ile Nevşehir ziyaretlerinde olması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu buradan sonra 1 Mayıs’a dek sırasıyla Balıkesir, Tekirdağ, Giresun, Kocaeli, Kayseri, Osmaniye’ye gidecek. 30 Nisan’da İzmir’de geniş katılımlı bir “Millet Buluşması” gerçekleştirecek.

1 MAYIS’TA İŞÇİ ŞEHİRLERİNDE

Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda madencilerin kentleri Manisa ve Zonguldak’ta olacak. Kılıçdaroğlu sırasıyla Muğla, Erzurum, Eskişehir, Niğde, Denizli, Edirne, Erzincan ve Bursa’da olacak. 7 Mayıs’ta ise Kılıçdaroğlu’nun büyük İstanbul buluşmasını yapması bekleniyor. Ardından da memleketi Tunceli ve Elazığ’da programı olduğu görülüyor. 9 Mayıs’ta Bolu, Düzce, Sakarya programı yapması beklenen Kılıçdaroğlu sonrasında Aydın, Kütahya ve Sivas’a gidecek. Samsun ve Antalya’ya ziyaretlerinin ardından Kılıçdaroğlu’nun, 13 Mayıs’ta başkentte son ve büyük bir miting yapması bekleniyor.