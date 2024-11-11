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Kulis: ''Mansur Yavaş kimsenin gözünün yaşına bakmayacak''

Kulis: ''Mansur Yavaş kimsenin gözünün yaşına bakmayacak''
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Gazeteci İsmail Küçükkaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, konser harcamaları konusunda kızgın olduğunu ve kimsenin gözünün yaşına bakmayacağını söylediğini aktardı.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya, Ebru Gündeş konserine verilen milyonlarca liralık ödeme nedeniyle Ankara Büyükşehir Başkanı (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın kurmaylarına açtığı telefonda, "Çok üzgün, kızgın. Kimsenin gözünün yaşına da bakmayacak çünkü adı cumhurbaşkanı adaylarından birisi olarak geçiyor" yanıtını aldığını aktardı.

Küçükkaya, görüşmeyi şu sözlerle anlattı:

"Dün aradım kurmaylarını, dediler ki: 'Çok üzgün, kızgın. Kimsenin gözünün yaşına da bakmayacak çünkü adı cumhurbaşkanı adaylarından birisi olarak geçiyor.' Şu yanlış. İşte 50 milyon lira Ebru Gündeş konseri için, Mor ve Ötesi için 70 milyon lira, Candan Erçetin için bilmem ne... Dönelim. Başka belediyelerde de geçerli ama mesela Hadise'nin İstanbul'da ne kadar aldığını bilmiyoruz. Murat Ongun da diyor ki: 'Bunu eleştirenler AK Parti döneminde İstanbul Belediyesi başta olmak üzere ne kadar ödendiğini de...' O da haklı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Şarkıcı Ebru Gündeş'e 69 milyon lira verdiği iddia edilmişti.

ABB, konu ile ilgili, "KDV dahil 44 milyon 937 bin 117 lira”dır. Bu rakamın içinde ulaşım, konaklama, Ebru Gündeş’in isteği üzerine kurulan ekran, ses sitemi, kurulan sahne, teknik malzeme ve 100’e yakın çalışanın masraflarının da olduğunu hatırlatırız" açıklamasını yapmıştı.

Etiketler İsmail Küçükkaya mansur yavaş konser
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