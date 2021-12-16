Muhalefet cephesinden Yeni asgari ücrete peş peşe tepkİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2022 yılı yeni asgari ücretine muhalefet partilerinden tepki gecikmedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2022 yılı asgari ücretini 4 bin 250 TL olarak duyurdu. Milyonlarca insanın geçinmek zorunda olduğu bu ücretin, döviz kuru karşısında eriyen Türk Lirası olarak bir değerinin olmadığı ifade edildi.

AĞBABA: BU ZAM ASGARİ ÜCRETLİNİN CEBİNE GİRMEDEN ERİYECEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, açıklanan yeni ücretin bugünkü döviz kuruyla yalnızca 274 dolara karşılık geldiğini belirterek, şu karşılaştırmaları yaptı:

"2021 yılbaşında bir asgari ücretle 384 dolar alınabiliyorken, döviz kurundaki son artışla 183 dolara kadar gerilemiştir. Sadece TL'deki kaybı düşündüğümüzde bile asgari ücretin en az 5900 TL olması gerekiyordu. Ancak asgari ücret 4 bin 250 TL olarak açıklandı, yani 274 dolar! Asgari ücret, Ocak 2021: 384 dolar. Ocak 2022: 274 dolar."

Ağbaba, "Asgari ücretlinin 110 dolarlık kaybı 'müjde' olarak sunuluyor. Üzülerek söylüyorum ki, bu zam asgari ücretlinin cebine girmeden eriyecek. Yeni asgari ücretle Türkiye, Avrupa'da sonuncu olmaya devam edecek. Üstelik Avrupa'da asgari ücrete yapılacak zam oranının henüz belirlenmediğini de not edelim. Türkiye, daha yeni yıla başlamadan sonunculuğunu ilan etti" dedi.

ÖZTRAK: FEDAKARLIK İÇİN BEŞLİ ÇETENİZ ÖNDEN BUYURSUN

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın ilk değerlendirmesi ise şöyle oldu:

Erdoğan'ın sebebi olduğu ekonomik kriz, senenin başında 385 dolar olan asgari ücreti, son zamma rağmen, bugün 274 dolara indirdi. Emekçinin 111 doları, Erdoğan yapımı krize heba edildi. Hala 'hep birlikte fedakarlıktan' bahsediyor. Fedakarlık yapmak için beşli çeteniz önden buyursun.

İYİ PARTİ: ZAMMIN FAZLASINI MİLLETİN CEBİNDEN ALDINIZ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, "Siz bu zammın fazlasını zaten milletin cebinden aldınız! Ki daha fazlası ocakta geliyor! Çok yazık!" diye yazdı.

ÖZDAĞ: DAĞ FARE DOĞURDU

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da sosyal medyadan şöyle yazdı:

"Adım adım aya gidiyoruz diyenlerin asgari ücreti belirlemeleriyle işçinin yaya bırakıldığı bir gerçektir. Dağ fare doğurmuştur.Paramızı pul yapanlar utanırlar mı?"

'SORUMSUZ POLİTİKALARIYLA HEM İŞÇİYİ HEM İŞVERENİ EZİYORLAR'

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ise 2021 yılında dolar artışının yüzde 110 olduğunu, asgari ücrete yapılan zammınsa yüzde 50'de kaldığını belirterek, "İktidar sorumsuz politikalarıyla hem işvereni hem de işçiyi eziyor" dedi.

TİP: O KADAR GÜZELSE O PARAYLA SEN YAŞA

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ise, "Asgari ücret 'müjdesi' veren Erdoğan’a söylenecek tek söz var: O kadar güzelse o parayla sen yaşa" dedi.