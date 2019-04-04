Özgen Nama: ''İsim karışıklığı büyük oy kaybetmemize neden oldu''

CHP milletvekillerinin ve CHP üyelerinin de destek verdiği oy sayım işleminin üçüncü gününde açıklama yapan Özgen Nama, “daha önce söz verdiğim gibi oylarımıza sonuna kadar sahip çıkmaya devam ediyoruz” dedi.

Sancaktepe Taha Akgül Spor Salonu’nda faaliyet gösteren Sancaktepe İlçe Seçim Kurulu’nun birinci bölgesi bütün oyları sayarken, ikinci bölge yalnızca geçersiz oyları sayıyor. Konuyla ilgili olarak Özgen Nama’nın bugün Muğla milletvekili Mürsel Alba ve Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer ile birlikte yaptığı açıklama şöyle:

EN AZ BEŞ BİN OY GERİYE DÜŞTÜK

“Seçimin ertesi günü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için kullanılan 10 bin 883 oyun, Sancaktepe ilçesi için kullanılan 8 bin164 oyun geçersiz sayıldığını gördüğümüz anda, busayıların seçmen sayımıza oranla çok büyük olduğunu gördüğümüz için 812 sandıkta sonuçlara itiraz ettik ve bütün oyların yeniden sayılmasını talep ettik” diyen CHP Sancaktepe Belediye Başkanın Adayı Özgen Nama şunları söyledi:

Oyların yeniden sayılma talebimiz, Sancaktepe’deki iki seçim bölgesinden birinde kabul edildi, diğerinde ise yalnızca geçersiz oyların sayımı kabul edildi. Sayımlara geçildiğinde gördük ki, geçersiz sayılan oyların yüzde sekseninde benim ismim (Özgen NAMA) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bağımsız aday olan Özge AKMAN ismi karıştırılmış. Binlerce kişi İstanbul BBB’de Ekrem İmamoğlu’na oy verirken, oy pusulasının da yer alan bağımsız aday Özge AKMAN’a da Özgen NAMA diye oy vermişler ve ilçenin oy pusulasını da boş bırakmışlar. Böyle olunca, bizim yaklaşık 10 bin oyumuz geçersiz sayıldığı gibi, Ekrem İmamoğlu’nun da bir o kadar oyu geçersiz sayılmış oldu. Yani 5 bin oyla kazanacağımız seçimde fiili olarak en az 5 bin oy geriye düşmüş olduk.

Daha önce halkımıza söz verdiğimiz gibi, oylarımıza sonuna kadar sahip çıkmaya devam ediyoruz. O yüzden günlerdir seçim kurulundayız. Yapılan sayımlarda bir kez daha gördük ki, Sancaktepe’de geçersiz sayılan ve beni mağdur duruma düşüren binlerce oya rağmen, Sancaktepe’de yaklaşık 110 bin oy alan Ekrem İmamoğlu İstanbul’da kazanacak.

MÜRSEL ALBAN: HER OY ÇOK ÖNEMLİ

3 gündür Sancaktepe İlçe Seçim Kurulu’nda bulunan Muğla milletvekili Mürsel Alban ise şunları söyledi:

Salı sabahından itibaren oylarımıza sahip çıkmak için parti görevlisi olarak Sancaktepe Seçim Kurulu’da bulunuyorum. Bir oyun ne kadar değerli olduğunu hep söyleyen biri olarak, her bir oyumuza sahip çıkmak için buradayız. Herkesin gönlü rahat olsun, oylarımıza sahip çıkıyoruz. Şimdiden söyleyeyim ki, Ekrem İmamoğlu İstanbul’a hayırlı olsun. Diğer yandan Özgen Nama Başkanın çok büyük mücadelesi olduğunu burada gördüm. Kendisi çok başarılı. Yaklaşık 10 bin civarında oyun bir isim benzerliğinden dolayı kaybedilmiş olması büyük talihsizlik.

UTKU ÇAKIRÖZER: İSTANBUL KAZANACAK, TÜRKİYE KAZANACAK

Sancaktepe’de Özgen Nama’nın, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun oylarını korumak için Sabncaktepe’deyiz diyen Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer şunları söyledi:

Sancaktepe’de tüm CHP örgütümüz çok büyük özveri ile demokrasinin namusu olan oylarımızı koruyor. Hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun, hem de çok başarılı bir seçim kampanyası yürüten Sancaktepe Belediye Başkan Adayımız Özgen Nama’nın her biri oyunu korumak için buradayız. Günün sonunda inanıyoruz ki Ekrem İmamoğlu tüm geciktirme girişimlerine rağmen, millet iradesi ile hak ettiği Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacaktır. Böylece İstanbul kazanacak, Türkiye kazanacak.