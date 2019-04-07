Özgen Nama: ''Önemli olan bir tek oya bile sahip çıkabilmek''

Şu ana kadar toplam 812 sandıktan 774 sandıkta geçersiz oylar sayıldı ve İmamoğlu’nun oylarında kayda değer bir değişimin olmadığı görüldü.

CHP Sancaktepe üyeleri, meclis üyeleri 2 Nisan sabahından bu yana yeniden açılan sandıklara ve oylara sahip çıkmak için Sancaktepe İlçe Seçim Merkezi’nde görev yapıyorlar, geceleri de oylarına sahip çıkmak için ise nöbet tutuyorlar. Bu nöbete birçok CHP ve İYİ Parti milletvekili de “Adalet Nöbeti”ne destek veriyor.

CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Muammer Aydın, “en son oyumuz sayılana kadar sandıkların başında olmaya, hakkımızı korumaya devam edeceğiz” derken, seçimden sonraki sekizinci güne girilirken CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Fethi Açıkel, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ve İYİ Parti Muğla milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun oyların yeniden sayım süreci ile ilgili şunları söylediler.

ÖZGEN NAMA: ÖNEMLİ OLAN BİR TEK OYA BİLE SAHİP ÇIKABİLMEK

“Sancaktepe’de seçim sonuçlarına baktığımızda, özellikle geçersiz oylar incelendiğinde karşımıza çıkan fotoğraf her partiden oy aldığımız görülmektedir. Sancaktepelinin Belediye Başkanı olarak beni tercih ettiği açık. Nitekim benim ismimle benzeşen Özge Akman’a da oy verenlerin büyük şehirde de kendi partilerine, ilçe adayı olarak da pusulanın sağ tarafında ona oy verdikleri görülüyor. Bu yanlış, oylar iptal edildiği için hem Büyükşehir’de, hem de Sancaktepe’de bizim ciddi oranda oy kaybetmemize neden olmuş, seçimin kaderini belirlemiştir” diyen CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama “bu gerçeği gördük. Ancak sorumluluğumuz gereği, ilçede de İstanbul’da da her yurttaşın oyuna sahip çıkmak için nöbetimiz devam edecek. Çünkü bu seçim bir kez daha göstermiştir ki, bir oy bir oy olmanın ötesinde daha büyük bir anlam ifade etmektedir” dedi.

KAYA: İMAMOĞLU İÇİN SONUÇ DEĞİŞMEZ

Hem İstanbul, hem de Sancaktepe sürecini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya şunları söyledi:

Türkiye genelinde partili, partisiz tüm yurttaşlarımız İstanbul’un çıkmaza sokulmasından hoşnut değil. CHP Milletvekilleri 7 gündür Adalet Nöbeti şeklinde oylarımıza sahip çıkıyor. Açılan sandıklarda sonucun değişmeyeceği görülmesine rağmen, Cumhur İttifakı “milli iradeyi” yok saymaya devam ediyorlar. İstanbul halkı kararını verdi, 16 bin oy farkıyla Ekrem İmamoğlu’nu İBB Başkanı olarak seçti. İmamoğlu, er veya geç mazbatayı alacak.

Sancaktepe’de ise gördük ki, Sancaktepe halkı aslında Özgen Nama’dan yana kararını vermiş ancak seçim sonuçlarının hukuksal boyutu çözülemediği için sandıklar yeniden sayılmaya başladı. Sonuç ne olursa olsun Özgen Nama Sancaktepelilerin gönlünde başkan olmuştur.

AÇIKEL: MİLLET İRADESİ İMAMOĞLU DEDİ

Yedi gündür Sancaktepe’de parti adına görev yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Fethi Açıkel şunları da belirtti:

Demokrasi kültürü seçimleri kaybetmeyi ve bunu kabul edebilmeyi de gerektirir. Bir siyasi hareketin demokrat olup olmadığı seçimleri kaybettiği zaman nasıl davrandığı ve sonuçları nasıl hazmedebildiğiyle ölçülür. Maalesef AKP’nin kimi üst düzey yetkilileri seçim gecesinden itibaren, seçim sonuçlarıyla tamamen çelişen bir biçimde Ekrem İmamoğlu’nun seçim zaferini kabul etmeme ve sanki seçimi kendileri kazanmış gibi davranma hatası içine düştü. Binali Yıldırım başta olmak üzere AKP İl Başkanı ve belediye yetkilileri YSK verilerinin tam aksine her yere yakışıksız zafer posterleri astılar. Oysa resmi rakamlar ve elimizdeki ıslak imzalar seçimin kazananın Sayın Ekrem İmamoğlu olduğunu açıkça ve tartışmasız bir şekilde ortaya koyuyor. İstanbulluların iradesi bir an önce mazbatanın Ekrem İmamoğlu’na verilmesini şart koşuyor. Başka hiçbir seçenek gündeme bile getirilmemeli ve tartışmaya dahi açılmamalıdır. Aynı şekilde Özgen Nama’nın seçim başarısı da gölgelenmemelidir.

ŞAROĞLU: KAZANAN İSTANBUL OLACAK

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ise şunları söyledi:

31 Mart yerel seçimleri Türkiye’de siyasi olarak iktidara sarı kart gösterilmesi ve demokrasinin hayata geçirilmesi açısından en iyi cevaptır. Milli iradeden bahsedenler maalesef İstanbul’da bu iradeyi yok sayıyor.

Bizler milletvekilleri ve partililer olarak milletin iradesini yok saymamak ve Ekrem İmamoğlu’nun hakkını teslim edilmesi için 1 Nisan’dan beri gerek sandıklara sahip olmak gerekse de iradenin yok sayılmaması için son dakikaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Tek bir seçeneğimiz var o da İmamoğlu’na mazbatanın verilmesidir.

İstanbul’a geldiğimden bu yana Eyüp, Ataşehir ve Sancaktepe’de sandıklarda örgütümüzle birlikte mücadele ediyoruz. Kazanan demokrasi ve İstanbul olacaktır. Sancaktepe ayrıca Özgen Nama, bağımsız bir adayla olan isim benzerliğinden dolayı kazanılmış belediyeyi kaybetmiş gözüküyor. Özgen Nama ciddi bir çalışma sonucu halkta karşılığı olmuş, büyük bir etki alanı yaratmış, gönüllerde başkan olmuştur.

ERGUN: İTİRAZLAR AK PARTİ TABANINA MESAJDIR

İki gündür Sancaktepe’de görev yapan İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun ise şunları söyledi:

İstanbul’da Millet İttifakı bütün unsurlarıyla mükemmel bir şekilde işlemiştir. İYİ Parti ve CHP kadroları çok özverili çalışmışlar ve uyumlu çalışmalarını halen sürdürmektedirler. Özellikle İstanbul seçiminin kazanılması Millet İttifakının büyük başarısıdır. Ankara ve İstanbul sonuçları AK Parti’nin çöküş sürecinin başlangıcı niteliğindedir. Türkiye genelinde de Millet İttifakı düzgün işlemiştir ve büyük başarı kazanılmıştır.

Anladığımız kadarıyla bu itirazlar AK Parti’nin kendi tabanına mesaj niteliğindedir, onlarda biliyor ki, bu itirazlardan bir şey çıkmaz. Hem Ankara’yı hem de İstanbul’u Millet İttifakı kazanmıştır. Ne kadar sayarlarsa saysınlar, sandığın içine giren oy değiştirilmeyeceğine göre bu iş bitmiştir.

AĞIRALİOĞLU: SANDIKTAN ÇIKANI KABUL ETMELİ

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğluise şunları söyledi:

İstanbul dünyanın gözbebeği bir şehir. 25 yıldır iktidar ellerinde. İstanbul’u kaybetmenin sadece siyasi sonuçları olmaz. Hükümetin itirazları meşrudur, tahammül göstermek gerekir. Seçim kazanmaya bir tek oyun bile lekesi düşmemelidir. Ancak bu iş “biz kazanana kadar saymaya devam ettireceğiz” cinnetine dönüşmemelidir. Nihayetinde demokrasinin bize verdiği sandıktır, sandıktan çıkanı kabul etmeli. Demokrasinin güçlü olduğu ülkelerde ekonomide güçlüdür. İmamoğlu mazbatasını alana kadar Millet İttifakı’nın başkanı, kazandıktan sonra Cumhur İttifakının da başkanı olur. İnşallah memlekete ve millete hayırlı olur.













