Şentop'un çağrısına uyan tek isim Erdoğan oldu

TBMM’nin 100’üncü yıl özel oturumu bugün koronavirüs salgınının gölgesinde gerçekleştirilecek. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un “Liderler etkinliğe katılmasın” çağrısına uyan tek isim ise AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

23 Nisan 1920’te açılan TBMM’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla TBMM Genel Kurul’u saat 14.00’te özel oturum yapacak.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; Oturuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise milletvekili olmadığı için oturumu Genel Kurul’daki özel locadan takip edecek.

TBMM’deki özel oturumda iki genel başkan kürsüye çıkacak. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkan Mithat Sancar’ın konuşmalarında parlamenter demokrasi ve parlamenter sisteme geri dönüş vurgusu yapacağı bildirildi.

Meclis Genel Kurulu’nda koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe korunacak. Ankara dışında bulunan milletvekillerinin oturuma katılması beklenmezken katılanlar sosyal mesafeyi koruyarak oturacak. Genel Kurul salonunda tüm katılımcılar maske kullanacak.

TÜM LİDERLER KATILMALI

CHP Genel Sekreter vekili ve Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğuna inanan her lider TBMM’deki özel oturuma katılmalı. Erdoğan’ın gelmeyeceğini açıklaması büyük bir talihsizliktir. Bu vesile ile Meclis’e ve Cumhuriyet’e gerçek bakış açılarını ortaya koydular” dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının ve milletvekillerinin önemli bir kısmının Genel Kurul’da olacağını ifade eden Muharrem Erkek, şunları söyledi:

“100’üncü yılda Meclis üyelerinin büyük oranda Genel Kurul’da olması gerekiyor. Milli egemenliğimiz, bağımsızlığımız ve çocuklarımızın geleceği için önemli bir gün. Tüm genel başkanlar Meclis’te olmalıydı. Özellikle de Cumhurbaşkanı.”

