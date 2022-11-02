Son Z Kuşağı Seçim Anketi'ne göre Türkiye'nin 4. büyük partisi artık Zafer Partisi

Kritik 2023 yılı seçimlerine 8 ay gibi kısa bir süre kala ALF Araştırma'nın "Z Kuşağı" olarak tanımlanan genç seçmenle yaptığı son seçim anketinde Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi Z Kuşağı'ndan en çok oy alan 4. parti olarak yer aldı.

ALF Araştırma, Z Kuşağı olarak tanımlanan genç seçmenle yapılan seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

27-30 Ekim tarihleri arasında yapılan araştırmaya 17-26 yaş aralığındaki 2 bin 120 kişi katıldı. Katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" diye soruldu. Ankette hata payının +/- yüzde 2,6 olduğu belirtilirken, kararsız oyların dağıtıldığını ifade edildi.

Anket sonuçlarında 2023 yılında ilk kez oy verecek olan Z Kuşağı seçmenden en çok oy alan partiler sırasıyla, % 30,5 ile CHP, %15,1 ile İYİ Parti, % 11,9 ile AK Parti olurken, Ümit Özdağ'ın kurucusu ve Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi % 9,1 oy oranıyla Z Kuşağı'ndan en çok oy alan 4. parti oldu.

Zafer Partisi'ni % 8,7 oy oranı ile HDP, % 5,1 oy oranı ile MHP takip etti.