Prof. Dr. Bektaş Ordu, Trabzon ve Rize'yi uyardı: AFAD'a göre 6,6 büyüklüğünde deprem riski var!

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Karadeniz Bölgesi'ndeki Ordu, Trabzon ve Rize illeri için kritik uyarılarda bulundu. AFAD verilerine göre bölgede 6,6 büyüklüğünde deprem öngörüldüğünü belirten Bektaş, sahil kesimindeki dolgu zeminlerde sıvılaşma ve heyelan gibi ikincil afet risklerine dikkat çekti.

Karadeniz Bölgesi'nin sismik hareketliliği ve zemin yapısı üzerine yapılan son uzman değerlendirmeleri, sahil şeridindeki iller için yeni uyarıları beraberinde getirdi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ordu, Trabzon ve Rize'yi kapsayan hatta sadece yerel fayların değil, uzaktaki büyük fay sistemlerinin de ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Zemin Özellikleri ve "Büyütme" Etkisine Dikkat

Bölgedeki tehlikenin yalnızca aktif fay hatlarına olan yakınlıkla ölçülemeyeceğinin altını çizen Prof. Dr. Osman Bektaş, zemin yapısının sismik dalgalar üzerindeki etkisine dair şu tespitlerde bulundu: "Doğu Anadolu Fayı üzerinde meydana gelen depremlerden kaynaklı düşük frekanslı (uzun periyotlu) sismik dalgalar, sahil kesimindeki alüvyon ve dolgu zeminlerde büyüyerek çok daha yüksek bir şiddette hissedilebilir."

Karadeniz Sahilinde 'İkincil Afet' Riski

Ana deprem sarsıntısının ardından doğanın ve zemin yapısının vereceği tepkilere de değinen Prof. Dr. Bektaş, bölgeyi bekleyen 'ikincil afet' tehlikelerini şu şekilde sıraladı:

Heyelan Tehlikesi: Dağlık ve eğimli yamaçlarda sismik hareketliliğin tetikleyebileceği geniş çaplı heyelanlar.

Zemin Oturması: Sahil şeridinde yer alan dolgu alanlarında zemin oturması ve yanal kaymaların gelişmesi.

Sıvılaşma (Liquefaction) Riski: Gevşek ve suya doygun alüvyon zeminlerde deprem dalgalarının etkisiyle sıvılaşma riskinin ciddi oranda artması.

AFAD Verileri: Beklenen En Büyük Deprem 6,6

Ordu, Trabzon ve Rize üçgenindeki deprem tehlikesinin yalnızca yakın faylardan değil, uzaktaki sistemlerden gelen dalgaların zayıf zeminlerde büyümesiyle şekillendiğini belirten Bektaş, resmi kurumlara ait öngörüleri de paylaştı. Bektaş'ın aktardığı bilgilere göre; AFAD, bölgenin sahil kesiminde, sağlam zemin içi ve yarı sert sahada oluşabilecek şiddeti 0,2-0,3 g aralığında, yaşanabilecek en büyük deprem büyüklüğünü ise 6,6 olarak öngörmektedir.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...