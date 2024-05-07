Putin 5. dönemi için yemin etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mart ayında kazandığı devlet başkanı seçiminden sonra bugün yemin ederek yeni dönemde görevine başladı.

Vladimir Putin bugün beşinci kez Kremlin Sarayı'ndan Aziz Andrev Taht Salonu'na gitti. Kalabalık bir davetli grubunun önünde altı yıllık yeni dönem için Rusya'nın devlet başkanı olarak yemin etti.

Oyların 87.28'ini alan Putin'in Devlet Başkanlığı görevi 6 yıllığına uzatıldı. 2030 yılına kadar başkanlık koltuğunda oturacak olan Putin ilk konuşmasında birlik mesajı verdi ve batının yaptırımlarına karşın Rusya'nın daha da güçleneceğini savundu.

"Batı ülkeleriyle diyaloğa açık olduklarını" söyleyen Vladimir Putin, "Buna karşın batı seçimini yapmalı" ifadelerini kullandı.