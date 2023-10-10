  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu
Güncelleme:

TBMM Genel Kurulu'nda, Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı ikinci kez, Necdet İpekyüz ise ilk kez Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçildi.

Genel Kurulda; AK Parti, CHP ve Yeşil Sol Parti kontenjanına düşen birer üyelik için seçim yapıldı. Milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı oylamada AK Parti kontenjanından aday gösterilen Ebubekir Şahin, CHP kontenjanından aday gösterilen İlhan Taşçı ve Yeşil Sol Parti kontenjanından aday gösterilen Necdet İpekyüz yeni RTÜK Üyeleri olarak seçildi.

BAŞKANLIK SEÇİMİ 18 EKİM’DE

Buna göre, Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı ikinci kez, Necdet İpekyüz ise ilk kez RTÜK Üyesi oldu.

Yeni üyelerin resmi olarak göreve başlamasının ardından RTÜK'te 18 Ekim 2023 tarihinde başkanlık seçimi yapılacak.

Etiketler rtük Radyo ve Televizyon Üst Kurulu rtük üyeleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hamas militanlarının askeri tesise baskın görüntüleri ortaya çıktı
Üniversite hastanesinin yoğun bakımında hastaya cinsel istismar
İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı
Erdoğan açıkladı, AK Parti'ye yakın isim itiraz etti
Bunu yapan patron işçisine 4 maaş tazminatı öder!
Baba Vanga’nın ortadoğu kehaneti gerçek mi oluyor ?
İşte ülke ülke çalışma ve yıllık izin süreleri
Kırklareli'nde baraj kurudu suların altındaki o yapı ortaya çıktı
Hamas’ın katledip cesedini ifşa ettiği genç kadının son görüntüleri
Sıfır otomobilde ezber bozan kampanya: 25 bin TL'lik yakıt hediye!