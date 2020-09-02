Sağlık Bakanlığı, kimlerin grip aşısı olması gerektiğini tek tek sıraladı

Sağlık Bakanlığı, korona virüs vakalarının artışının önlenmeye çalışıldığı bugünlerde, grip aşısı yaptırılmasını tavsiye etti. Bilgilendirme metninde, hangi grupların ne zaman aşı yaptırması gerektiğine değinildi.

Dünya üzerinde 25 milyondan fazla insana bulaşan ve neredeyse 900 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün henüz bir aşısı yok. Pek çok ülke bu konuda çalışmalar yürütüyor, Rusya ise bulduğunu söylediği aşının denemelerine başlamak üzere. Vatandaşlar ise bu noktada grip ve zatürre aşısı yaptırmak için sıraya girdi. Sağlık Bakanlığı da 65 yaş üzeri kişiler, böbrek yetmezliği, kalp damar sistemi rahatsızlığı, şeker, astım, kronik akciğer hastalığı olanlar, 6 ay-18 yaş arası aspirin kullananlar ile hamilelerin mutlaka grip aşısı yaptırması gerektiğini açıkladı.

KİMLE GRİP AŞISI YAPTIRMALI

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü de resmi internet sitesinden grip aşısını öncelikli olarak kimlerin yaptırması gerektiğine ilişkin bir bilgilendirme yayımladı. Bu bilgilendirmede, 65 yaşından ileri yaştaki kişilerin, enfeksiyon hastalıklarına karşı çocuklar/bebekler kadar duyarlı olduğu belirtildi. Yaşlıların grip olduklarında hastalığı daha ağır geçirebildiklerine işaret eden bakanlık; 65 yaş üzeri kişilerin, kronik böbrek yetmezliği, kalp damar sistemi rahatsızlığı, şeker hastalığı, astım, kronik akciğer hastalığı olanların, 6 ay-18 yaş arası olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler ile hamilelerin mutlaka aşı yaptırmaları önerdi.

KIŞTAN ÖNCE YAPILMASINI ÖNERİLDİ

Sinüzit, orta kulak iltihabı ve çok basit bir mikroorganizma sonucunda gribin bir anda zatürre hastalığına dönüşebileceğine dikkat çeken Sağlık Bakanlığı duyurusunda şu ifadelere yer verildi: "Yaşlılarımızda hipertansiyon, astım, KOAH, diyabet hastalıkları da sık görülmektedir. Astım veya KOAH teşhisi olan yaşlılarda grip geçirilmesi ile hastalığında alevlenmeler görülebilir. Hipertansiyon veya diyabet tedavisi alan yaşlı bireylerde griple birlikte kan basıncında veya kan şekerinde ani yükselmeler gözlemlenir. Tüm bu hastalıklar nedeniyle yaşlı birey hastaneye yatmak zorunda kalabilir."

Yaşlıların aşısını yaptırması gereken ve en çok ölüme neden olan hastalığın zatürre olduğunu vurgulayan bakanlık, "Bu nedenle, zatürre mikrobuna karşı pnömokok aşısının mutlaka yaptırılması gerekir" uyarısına da yer verdi. Sağlık Bakanlığı grip aşısının eylül-kasım ayında kıştan önce yapılmasını önerdi.

Sağlık Bakanlığı, açıkladığı grip aşısı yaptırması gerek gruplar şöyle:

- 65 yaş ve üzerindekiler

- Kronik böbrek yetmezliği olanlar

- Kalp damar sistemi hastaları

- Şeker hastaları Hamileler

- Astım, kronik akciğer hastalığı olanlar

- 6 ay-18 yaş arası olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler.

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