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Şehitlerin intikamı alındı: 5 terörist sarı torbada

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Şırnak'ta 3 şehit verdiğimiz çatışmanın ardından başlatılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Soylu ise ''5 terörist sarı torbada'' açıklaması yaptı.

Dün Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada, 3 asker şehit olmuş, 1 güvenlik korucusu da yaralanmıştı. Şehitlerimiz defnedilirken, bölgeden gelen son haberi ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

"5 TERÖRİST SARI TORBADA"
Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şehitlerimizin intikamı alındı. Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam 5 terörist sarı torbada. Terörün de kökünü kurutana kadar devam"

BAKANLIK'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Bestler Dereler bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla 15 Mayıs 2023 tarihinde başlatılan geniş çaplı operasyonda toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Şırnak'tan acı haber: Şehit sayısı yükseldi!Şırnak'tan acı haber: Şehit sayısı yükseldi!Güncel

 

Etiketler şırnak şehit operasyon süleyman soylu terörist
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