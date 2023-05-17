Şehitlerin intikamı alındı: 5 terörist sarı torbada
Şırnak'ta 3 şehit verdiğimiz çatışmanın ardından başlatılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Soylu ise ''5 terörist sarı torbada'' açıklaması yaptı.
Dün Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada, 3 asker şehit olmuş, 1 güvenlik korucusu da yaralanmıştı. Şehitlerimiz defnedilirken, bölgeden gelen son haberi ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.
"5 TERÖRİST SARI TORBADA"
Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şehitlerimizin intikamı alındı. Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam 5 terörist sarı torbada. Terörün de kökünü kurutana kadar devam"
Şehitlerimizin intikamı alındı.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 17, 2023
Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam
5 TERÖRİST
SARI TORBADA
Terörün de kökünü kurutana kadar devam❗ pic.twitter.com/XnBMUAR3hP
BAKANLIK'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Bestler Dereler bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla 15 Mayıs 2023 tarihinde başlatılan geniş çaplı operasyonda toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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