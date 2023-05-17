Şehitlerin intikamı alındı: 5 terörist sarı torbada

Şırnak'ta 3 şehit verdiğimiz çatışmanın ardından başlatılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Soylu ise ''5 terörist sarı torbada'' açıklaması yaptı.

Dün Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada, 3 asker şehit olmuş, 1 güvenlik korucusu da yaralanmıştı. Şehitlerimiz defnedilirken, bölgeden gelen son haberi ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

"5 TERÖRİST SARI TORBADA"

Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şehitlerimizin intikamı alındı. Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam 5 terörist sarı torbada. Terörün de kökünü kurutana kadar devam"

Şehitlerimizin intikamı alındı.



Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam

5 TERÖRİST

SARI TORBADA



Terörün de kökünü kurutana kadar devam❗ pic.twitter.com/XnBMUAR3hP — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 17, 2023

BAKANLIK'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Bestler Dereler bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla 15 Mayıs 2023 tarihinde başlatılan geniş çaplı operasyonda toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.