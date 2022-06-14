Sigaraya ''yok artık'' dedirten zam iddiası!

Resmi Gazete’de yer alan karara göre sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya çıkarılmıştı. ÖTV zammının sigara fiyatlarına dev zam olarak yansıması bekleniyor.

Sigaraya zam haberleri araştırmaları hız kazanırken Özel Tüketim Vergisi’ne zam geldi. Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 lira oldu. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlikte 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış gösterdi.

Philips Morris ve BAT Grubu sigaralara 5 Mayıs itibarı ile 2 TL zam gelmişti. Normalde Temmuz ayında yapılması beklenen zam enflasyon verilerindeki artışın da etkisiyle birlikte sürpriz şekilde dün gece zamlandı.

Sigara fiyatlarına 9 TL zam geleceği iddiları sosyal medyada gündeme geldi. Son olarak 5 Mayıs tarihinde uygulanan 2 liralık zammın ardından %10'luk ÖTV artışı uygulandı fakat zam paket fiyatlarına henüz yansımadı. ÖTV zammının sigara paket fiyatlarına yansımasıyla birlikte 2 ila 4 liralık bir artış yapılması bekleniyor.

13 HAZİRAN 2022 EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI

Temmuz-Aralık 2022 döneminde alkollü içeceklere ve sigara fiyatlarına yapılması muhtemel yüzde 60'a varan ÜFE güncellemesi yapılmayacak. Özel Tüketim Vergisi zammı ile alkole yüzde 25, sigaraya yüzde 10 oranında zam gelmişti. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL’den 0.79 TL’ye çıktı. Sigara zammının ardından en düşük sigara fiyatı Phlip Morris grubunda 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görecek.