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Soylu, yangın ve sel afeti için toplanan bağış miktarını açıkladı

Soylu, yangın ve sel afeti için toplanan bağış miktarını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın ve sel afeti için başlatılan yardım kampanyasında toplanan bağış miktarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yangın ve  sel afeti destek hesaplarına yatan bağışlar hakkında Twitter'dan açıklama yaptı. Soylu, " 647.343 vatandaşımız #BenDeVarım diyerek AFAD koordinasyonunda, yangın ve sel bölgelerine destek için 1866’ya SMS gönderdi. Toplam destek miktarı 7. gününde 260.930.716 TL  oldu. Tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz... Bu Millet, Büyük Millet..." dedi. 

 

Etiketler süleyman soylu yangın yardım kampanyası bağış sel felaketi
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