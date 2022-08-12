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Togg gece saatlerinde test sürüşüne çıktı!

Togg gece saatlerinde test sürüşüne çıktı!

Türkiye'nin Otomobili Togg'un Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, yerli otomobil ile gece saatlerinde test sürüşüne çıktı.

Test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin Otomobili Togg'un saatte yaklaşık 100 kilometre hızla seyrettiği ve kamuflajlı olduğu görüldü.

Togg'un C-SUV modelinin gelecek yılın ilk çeyreğinde pazara çıkması bekleniyor. Türkiye'nin Otomobili'nin test ve deneme süreçleri devam ediyor. 

Etiketler togg test sürüş
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