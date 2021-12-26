Ünlü astrolog Dinçer Güner'den 2022 yılı için bomba tahminler

Koronavirüs pandemisini de önden tahmin eden ünlü astrolog Dinçer Güner, 2022 yılında bizi bekleyenleri açıkladı. Güner geçtiğimiz günlerce katıldığı canlı yayında ettiği küfür ile gündeme gelmişti...

Ünlü astrolog Dinçer Güner, Habertürk'te 2022 yılı için tahminlerini aktardı. 2022 yılında dünyanın gündeminin finans olacağını söyleyen Güner, nisan, mayıs, ekim ve kasım aylarının öne çıkacağını ve bu aylarda güneş ve ay tutulmalarının olacağını ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının devamında bazı ürünlere ulaşımda sıkıntılar yaşanabileceğini söyleyen Güner, Ülkeler arasında gıda üzerinden bazı ticari antlaşmaların yapılabileceğini vurguladı.

Türkiye’de bazı doğal gaz kaynaklarının bulunabileceğini söyleyen Güner, pandemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Pandeminin gündemimizden yavaş yavaş çıkmaya başlayacağını ve epidemiye dönüşebileceğini söyleyen astrolog Güner, nisan, mayıs, haziran aylarında etkisini kaybetmeye başlayacağını dile getirdi.

CANLI YAYIN KAZASI YAŞAMIŞTI

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan, 2. Sayfa isimli programda astrolog Dinçer Güner, canlı yayında olduğunu fark etmeyip, neşeli bir şekilde küfür ederek objektiflere girmiş, bu görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.