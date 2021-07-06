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Vergi uzmanından Erdoğan'a jet yanıt

Vergi uzmanından Erdoğan'a jet yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ülkemizde uygulanan vergi oranlarıyla OECD ülkelerindeki vergi oranlarına bakıldığında bunun da yalan olduğu görülecektir" sözlerine vergi uzmanı Ozan Bingöl sosyal medyadan yanıt verdi.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan’ın “Ülkemizde uygulanan vergi oranlarıyla OECD ülkelerindeki vergi oranlarına bakıldığında bunun da yalan olduğu görülecektir” sözlerine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Vergi alanında vatandaşlarımıza, çiftçimize, esnafımıza, sanayicimize, ihracatçılarımıza, özetle A’dan Z’ye her kesime yönelik yaptığımız düzenlemeleri saymakla bitiremeyiz. Böylesine bütün maliyetlere katlanmamızın tek gayesi vatandaşımızın yükünü azaltarak refahı artırmaktır. Birileri ülkemizde gelir vergileri, sigorta primleri yüksek diyor. Bunların her söyledikleri gibi bu da yalan. Türkiye’de dolaysız vergi gelirlerinin toplam vergilerine oranı yüzde 53’ten yüzde 61’e çıkardık. Yunanistan, Macaristan, Portekiz, Estonya, Şili gibi ülkelerde dolaylı vergi geliri oranları çok daha yüksektir. Ülkemizde uygulanan vergi oranlarıyla OECD ülkelerindeki vergi oranlarına bakıldığında bunun da yalan olduğu görülecektir. Gelir vergisine ilişkin en yüksek vergi oranını da yüzde 49,5’tan yüzde 40’a indirdik. Salgının etkilerini azaltmak amacıyla aldığımız önlemler kapsamında kurumlar vergisini bu yıl yüzde 25, gelecek yıl yüzde 23 olarak uygulayacağız. Kurumlar vergisi oranını 2023’ten itibaren de yüzde 20 seviyesine indiriyoruz. Hatırlayın, bu ülkede kurumlar vergisi oranı biz geldiğimizde yüzde 33’tü” dedi.

VERGİ UZMANI OZAN BİNGÖL’DEN JET YANIT

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Erdoğan’a yanıt verdi. Bingöl, “Umarım birileri “dolaylı/dolaysız verginin” ne olduğunu biliyordur. Aksi halde işimiz çok zor… 2021 yılı bütçesine göre bu yıl ödeyeceğimiz her 100 liralık verginin 52 lirası sadece iki dolaylı vergiden, KDV ve ÖTV’den oluşacaktır. Bilin isterim…” dedi.

Etiketler vergi oranı recep tayyip erdoğan yanıt vergi uzmanı
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