Yargıtay'dan düğün takıları için sürpriz karar: ''Görüntüler incelenecek''

Yargıtay, düğün takılarıyla ilgili davada düğünde çekilen görüntülerin ayrıntılı incelenmesi yapıldıktan sonra karar verilmesi gerektiğine hükmetti.

Antalya'da eşinden boşanan bir kadın, düğünde takılan ziynet eşyalarının bedelinin kendisine ödenmesi istemiyle dava açtı. Antalya 5. Aile Mahkemesi, davacı kadının ziynet alacağı talebini kabul etti ve 30 bin liralık alacak çıkardı.



YEREL MAHKEMENİN KARARI BOZULDU

Davalı eski eş kararı temyiz etmesiyle dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda, ziynet alacağı davalarında bilirkişi tarafından raporun, kadın tarafından talep edilen tüm ziynetlerin dava tarihi itibarıyla bedelleri hesaplanarak hazırlanacağı belirtildi.

Yargıtay raporda hesaplanan ziynet değerinin düğün CD'si, düğün fotoğrafı gibi delillerle tespit edilmesini istedi ve davada sunulan raporun bu tip kanıtlar içermediği belirtildi.

"DÜĞÜN CD'Sİ VE FOTOĞRAF ÜZERİNDE İNCELEME..."

Bilirkişi raporunda sadece kadının beyanı doğrultusunda hesaplama yapıldığı aktarıldı. Yargıtay kararında şunlar kaydedildi:

"Sunulan delillerden özellikle düğün CD'si dikkate alınmaksızın hazırlanmış denetime elverişli bir rapor alınmadan ziynete yönelik karar verilmiştir. Hal böyle iken mahkemece açıklanan sebepler dikkate alınarak ve düğün CD'si ve fotoğraf üzerinde ayrıntılı inceleme yapılmak suretiyle dosyada ziynetlere yönelik denetime elverişli ayrıntılı rapor alınıp, iddia, savunma ve tanık ifadeleri de değerlendirilmek suretiyle ziynet alacağı hakkında denetime elverişli olacak nitelikte gerekçeyi içeren bir karar vermek gerekirken, eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir."

AA