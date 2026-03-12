Yeniden yargılanan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hakkında karar

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden görülen FETÖ medya yapılanması davasında karar açıklandı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi; Nazlı Ilıcak'ı 3 yıl 9 ay, Ahmet Altan'ı ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan hüküm giydi. İşte davanın yıllara yayılan hukuki süreci ve mahkemenin indirim kararlarının hukuki gerekçeleri..

Kamuoyunda "FETÖ Medya Yapılanması Davası" olarak bilinen ve Yargıtay'ın bozma kararları nedeniyle yıllardır devam eden hukuki süreçte yeni karar açıklandı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklar Ayşe Nazlı Ilıcak ve Ahmet Hüsrev Altan hakkında hapis cezasına hükmedildi.

Mahkemenin Gerekçesi"Hiyerarşik Bağ Yok Ama Bilerek Yardım Var"

Karar duruşmasında hazır bulunan Nazlı Ilıcak hakkında mahkeme heyeti, suçun niteliğine dair önemli bir tespitte bulundu. Kararda, Ilıcak’ın örgüt üyeliği için yasal olarak zorunlu olan "hiyerarşik bağ, çeşitlilik, yoğunluk ve süreklilik" boyutlarına tam olarak ulaştığının tespit edilemediği belirtildi. Ancak eylemlerinin "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçunu oluşturduğuna kanaat getirildi. Bu doğrultuda Ilıcak’a takdiri indirim de uygulanarak 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Ahmet Altan'a İndirim Uygulanmadı

Davanın diğer tutuksuz sanığı Ahmet Hüsrev Altan da aynı gerekçe ve aynı suçlamayla hakim karşısındaydı. Ancak mahkeme heyeti, Altan'ın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını değerlendirerek farklı bir uygulamaya gitti. Altan'ın pişmanlık göstermediği ve "yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu bir kanaat oluşturmadığı" belirtilerek takdiri indirim uygulanmadı ve sanık 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yıllara Yayılan Hukuki Sürecin Geçmişi

15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla 2016 sonrasında başlayan dava süreci, Türk hukuk sisteminde en çok tartışılan dosyalardan biri oldu.

İlk Karar (2018): İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklara "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Yargıtay Aşamaları: İtirazlar sonucunda Yargıtay bu cezaları bozdu ve suçun niteliğini "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" olarak değiştirdi.

Kanun Yararına Bozma: Sonraki süreçte sanıkların Adalet Bakanlığına yaptığı başvurular ve dinlenmeyen tanıklar sebebiyle dosya yerel mahkeme ile Yargıtay arasında gidip geldi.

Bu uzun süreçte yargılanan isimlerden Mehmet Altan beraat ederken, Şükrü Tuğrul Özşengül 2022 yılında cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Son verilen hapis cezaları, Yargıtay'ın bozma kararının ardından gelen yeniden yargılamanın neticesi olarak kayıtlara geçti.

