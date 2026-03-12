  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yeniden yargılanan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hakkında karar

Yeniden yargılanan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hakkında karar

Yeniden yargılanan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hakkında karar
Güncelleme:

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden görülen FETÖ medya yapılanması davasında karar açıklandı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi; Nazlı Ilıcak'ı 3 yıl 9 ay, Ahmet Altan'ı ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan hüküm giydi. İşte davanın yıllara yayılan hukuki süreci ve mahkemenin indirim kararlarının hukuki gerekçeleri..

Kamuoyunda "FETÖ Medya Yapılanması Davası" olarak bilinen ve Yargıtay'ın bozma kararları nedeniyle yıllardır devam eden hukuki süreçte yeni karar açıklandı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklar Ayşe Nazlı Ilıcak ve Ahmet Hüsrev Altan hakkında hapis cezasına hükmedildi.

Mahkemenin Gerekçesi"Hiyerarşik Bağ Yok Ama Bilerek Yardım Var"

Karar duruşmasında hazır bulunan Nazlı Ilıcak hakkında mahkeme heyeti, suçun niteliğine dair önemli bir tespitte bulundu. Kararda, Ilıcak’ın örgüt üyeliği için yasal olarak zorunlu olan "hiyerarşik bağ, çeşitlilik, yoğunluk ve süreklilik" boyutlarına tam olarak ulaştığının tespit edilemediği belirtildi. Ancak eylemlerinin "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçunu oluşturduğuna kanaat getirildi. Bu doğrultuda Ilıcak’a takdiri indirim de uygulanarak 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Ahmet Altan'a İndirim Uygulanmadı

Davanın diğer tutuksuz sanığı Ahmet Hüsrev Altan da aynı gerekçe ve aynı suçlamayla hakim karşısındaydı. Ancak mahkeme heyeti, Altan'ın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını değerlendirerek farklı bir uygulamaya gitti. Altan'ın pişmanlık göstermediği ve "yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu bir kanaat oluşturmadığı" belirtilerek takdiri indirim uygulanmadı ve sanık 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yıllara Yayılan Hukuki Sürecin Geçmişi

15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla 2016 sonrasında başlayan dava süreci, Türk hukuk sisteminde en çok tartışılan dosyalardan biri oldu.

İlk Karar (2018): İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklara "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.
Yargıtay Aşamaları: İtirazlar sonucunda Yargıtay bu cezaları bozdu ve suçun niteliğini "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" olarak değiştirdi.
Kanun Yararına Bozma: Sonraki süreçte sanıkların Adalet Bakanlığına yaptığı başvurular ve dinlenmeyen tanıklar sebebiyle dosya yerel mahkeme ile Yargıtay arasında gidip geldi.

Bu uzun süreçte yargılanan isimlerden Mehmet Altan beraat ederken, Şükrü Tuğrul Özşengül 2022 yılında cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Son verilen hapis cezaları, Yargıtay'ın bozma kararının ardından gelen yeniden yargılamanın neticesi olarak kayıtlara geçti.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Bahar havasına mola! Soğuk ve kar yağışı geri dönüyor
Bahar havasına mola! Soğuk ve kar yağışı geri dönüyor
600 bin liraya aldığı aracı ekspertize götürdü, hayatının şokunu yaşadı
600 bin liraya aldığı aracı ekspertize götürdü, hayatının şokunu yaşadı
Doğa yürüyüşü faciayla bitti! Yardım etmek isterken uçuruma yuvarlandılar: Ölü ve yaralılar var
Doğa yürüyüşü faciayla bitti! Yardım etmek isterken uçuruma yuvarlandılar: Ölü ve yaralılar var
APP plaka düzenlemesinde kafalar fena karıştı
APP plaka düzenlemesinde kafalar fena karıştı
Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın süper lüks oyuncağı fiyatıyla olay oldu
Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın süper lüks oyuncağı fiyatıyla olay oldu
Trafikte yol kesmenin bedeli ağır oldu! Magandalığa rekor ceza
Trafikte yol kesmenin bedeli ağır oldu! Magandalığa rekor ceza
Arda Güler'li Real Madrid'den Manchester City'e farklı tarife!
Arda Güler'li Real Madrid'den Manchester City'e farklı tarife!
Seda Sayan'ı görenler gözlerine inanamadı! 20 yaş birden gençleşti
Seda Sayan'ı görenler gözlerine inanamadı! 20 yaş birden gençleşti
Etiketler nazlı ılıcak ahmet altan fetö yargıtay hapis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzin ve motorine yine zam geliyor! Tarih belli oldu Benzin ve motorine yine zam geliyor! Tarih belli oldu Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı Öğrencilere kantin kartı müjdesi: Her ay 2 bin TL yüklenecek Öğrencilere kantin kartı müjdesi: Her ay 2 bin TL yüklenecek Doğa yürüyüşü faciayla bitti! Yardım etmek isterken uçuruma yuvarlandılar: Ölü ve yaralılar var Doğa yürüyüşü faciayla bitti! Yardım etmek isterken uçuruma yuvarlandılar: Ölü ve yaralılar var İran savaşın sona ermesi için şartlarını açıkladı İran savaşın sona ermesi için şartlarını açıkladı Kaybolan kadın için zamanla yarıştılar! 38'inci saatte bu halde bulundu Kaybolan kadın için zamanla yarıştılar! 38'inci saatte bu halde bulundu İstanbul'da dev kesinti: 22 ilçeye elektrik verilemeyecek İstanbul'da dev kesinti: 22 ilçeye elektrik verilemeyecek Doğum izni ve sosyal medyaya yaş sınırı düzenlemesinde beklenmedik gelişme Doğum izni ve sosyal medyaya yaş sınırı düzenlemesinde beklenmedik gelişme Adana'da dehşet gecesi: Eline kolonyayı aldı, mahalleyi ayağa kaldırdı Adana'da dehşet gecesi: Eline kolonyayı aldı, mahalleyi ayağa kaldırdı APP plaka düzenlemesinde kafalar fena karıştı APP plaka düzenlemesinde kafalar fena karıştı
Bahar havasına mola! Soğuk ve kar yağışı geri dönüyor Bahar havasına mola! Soğuk ve kar yağışı geri dönüyor Terör örgütü elebaşı Salih Müslim öldü! Darısı diğerlerinin başına Terör örgütü elebaşı Salih Müslim öldü! Darısı diğerlerinin başına Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın süper lüks oyuncağı fiyatıyla olay oldu Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın süper lüks oyuncağı fiyatıyla olay oldu 600 bin liraya aldığı aracı ekspertize götürdü, hayatının şokunu yaşadı 600 bin liraya aldığı aracı ekspertize götürdü, hayatının şokunu yaşadı Özgür Erdursun'dan staj mağdurlarına, Bağ-Kur'lulara ve kademeli emeklilik için kötü haberleri verdi Özgür Erdursun'dan staj mağdurlarına, Bağ-Kur'lulara ve kademeli emeklilik için kötü haberleri verdi Arda Güler'li Real Madrid'den Manchester City'e farklı tarife! Arda Güler'li Real Madrid'den Manchester City'e farklı tarife! Seda Sayan'ı görenler gözlerine inanamadı! 20 yaş birden gençleşti Seda Sayan'ı görenler gözlerine inanamadı! 20 yaş birden gençleşti 16 yaşındaki Zuhal evde ölü bulundu! Ağabey ve baba gözaltında 16 yaşındaki Zuhal evde ölü bulundu! Ağabey ve baba gözaltında Savaşta 13. gün: İran'da banka şubesi bombalandı, Dubai'de gökdelen vuruldu! Savaşta 13. gün: İran'da banka şubesi bombalandı, Dubai'de gökdelen vuruldu! İran füzesine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB ilk kez açıkladı İran füzesine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB ilk kez açıkladı