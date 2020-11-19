Yiğit Bulut ortaya çıktı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'un 6. ve son hafta maçında konuk olduğu Macaristan'a 2-0 yenildi.

Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut, Milli Takım ve TFF'yi hedef aldı.

Twitter hesabından açıklama yapan Bulut, "Milyonluk transferler yaşanan şımarık hayatlar vergisi kaçırılan transfer paraları vatandaşın cebinden çıkan milyarlık borçlar ve silinen faizler futbol hariç her şeyle ilgilenen milyonlar ödenen şımarık federasyon ve üyeleri ve ortada milli takım diye dolaşan mahalle takımı. Büyük Türk Milleti’nin şanlı bayrağını üzerinde taşıdığınız o üniforma hiçbirinize yakışmıyor!! Çıkarın o üniformayı!! Futbol federasyonu bu ülkeye, bu bayrağa, büyük Türk Milleti’ne yakışmıyor!!" dedi.