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Acun Ilıcalı'ya küfür etmişti! Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'ya geri döndü

Acun Ilıcalı'ya küfür etmişti! Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'ya geri döndü

TV8'in patronu Acun Ilıcalı'ya küfür etmesiyle gündeme gelen oyuncu Erkan Petekkaya, reytinglerde düşüşe geçen Kırmızı Oda dizisine geri döndü.

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'da Sadi karakterine can veren ve oyunculuğu bir hayli sevilen Erkan Petekkaya, TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya Kerimcan Durmaz üzerinden küfür etmesiyle gündeme gelmişti. Senaryosunu Deniz Gürlek ile Melek Seven'in kaleme aldığı Kırmızı Oda dizisi, yeni sezonda beklenen reytinglerin altında kalınca ekran macerasına ara verdi.

YENİDEN ANLAŞMA SAĞLANDI
Cuma akşamları izleyicilerle buluşan diziyi kurtarmak için harekete geçen Acun Ilıcalı, yeniden başarılı oyuncu Erkan Petekkaya ile anlaşma sağladı. Kırmızı Oda dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Delikanlı Sadi, Kırmızı Oda'nın bu hafta ekrana gelecek olan 58. bölümünde, yeniden Doktor Hanım'ın kapısını çalacak.

Etiketler erkan petekkeya tv8 kırmızı oda acun ılıcalı
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