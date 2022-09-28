Bergen'i kapan dijital platform belli oldu

Beyaz perdede izlenme rekorları kıran Bergen'in 7 Ekim 2022 itibariyle yayınlanacağı dijital platform belli oldu.

En çok izlenen filmlerinden Bergen'in 7 Ekim 2022 itibariyle Amazon Prime Video'da yayınlanacağı öğrenildi.

Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı, yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in yaptığı, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını ise Mine Şengöz'ün üstlendiği filmde, Bergen'i canlandıran ve tüm şarkıları seslendiren Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran rol aldı.

4 Mart 2022'de vizyona giren "Bergen", toplamda 5 milyon 484 bin 798 seyirci tarafından izlendi. 2022 yılının en çok izlenen filmi olan "Bergen", tüm zamanların en çok izlenen yerli filmler listesinde 8. sırada bulunuyor.