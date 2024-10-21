Britney Spears bu sefer de kendi kendine evlendi

Bir dönem popun kraliçesiyken, şimdilerde skandalların kraliçesi haline dönüşen ünlü şarkıcı Britney Spears, bu sefer de kendiyle evlendi.

90'lı yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı Britney Spears son yıllarda ise adının karıştığı skandallarla anılır olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda Sam Asghari ile olan birlikteliğini sonlandıran Britney Spears yine yaptı yapacağını.

Britney Spears bu sefer de gecelik giyip duvak takarak kameralar karşısına geçti ve "Kendimle evlendiğim gün... Utanç verici veya aptalca görünebilir ama bence bu şimdiye kadar yaptığım en zekice şey" dedi.