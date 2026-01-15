Halit Ergenç'ten sürpriz hamle: İngiltere'de ticarete atılıp restoran sahibi oldu

Türkiye'nin en çok beğenilen oyuncularının başında gelen Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel ve çocuklarıyla hayatını taşıdığı Londra'da sessiz sedasız ticarete atıldığı ortaya çıktı.

Son olarak Kral Kaybederse dizisinin başrolüyle evlerimize konuk olan alan ünlü oyuncu Halit Ergenç, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptığı yatırımla herkesi şaşırttı.

Bir süre önce eşi Bergüzar Korel ve çocuklarıyla birlikte Londra'da bir hayat kuran Halit Ergenç'in sessiz sedasız ticarete girdiği öğrenildi.

Sözcü TV'nin haberinde Halit Ergenç'in iş insanı İzzet Hızlı ile bir ortaklık yaparak Türkiye'nin popüler börek markasını İngiltere'ye taşıdığı duyuruldu.

Halit Ergenç ile ortağının şimdiye kadar İngiltere'de 2 ton börek satışı gerçekleştirdiği öne sürülürken, şimdilik 2 olan restoran sayısını ise 3'e çıkartma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Halit Ergenç ve ortağının üçüncü şubelerini Şubat ayında açmaya hazırlandığı açıklandı.