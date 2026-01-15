Uyuşturucu soruşturmasında testi pozitif çıkan 15 ünlü isim belli oldu

  1. Anasayfa
Uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan 20 şüpheliden 15'inin "kokain" test sonucu pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında sanal medya ünlüsü Melisa Ş. ve manken Melisa Ç.'ın da bulunduğu 20 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi. Alınan örneklerin incelenmesinin ardından 15 şüphelinin 'kokain' testi pozitif çıktı.

 15 ŞÜPHELİDE 'KOKAİN' MADDESİ TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde, iş insanı Mahmut Uğur Ziylan, sanal medya ünlüsü Melisa Ş., manken Melisa Ç., Erdi Ç., Uğur P., Yağmur U., Atilla A., Nuran Ç., Burak K., Müzeyyen K., Murat Ş., Ozan K., Esra B., iş insanı Hamdi B. ve Yılmaz B.'ta 'kokain' maddesi tespit edildi.

Öte yandan, 27 Aralık 2025 tarihinde iş insanı Mahmut Z. ile işletmeci Hamdi B., model Melisa Ç., dansöz Nuran Ç., Erdi Ç., Uğur P., İhsan A., Müzeyyen K., Murat Ş., Yağmur U., Atilla A., Ozan K., Esra B., Semavi S., Mehmet T., Ercan A. ve Yılmaz B. soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

 

 

